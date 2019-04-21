От 0 рублей до 22 миллионов: на что живут депутаты Владивостока

Posted 21 апреля 2019, 00:01
Published 21 апреля 2019, 00:01
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Декларационная кампания продолжается. Корреспондент агентства изучил сведения, которые обнародовали депутаты Думы Владивостока, самый богатый из которых похвастался 22 миллионами рублей, а самый бедный — не заработал ни копейки.
Спикер городской Думы Андрей Брик за 12 месяцев 2018 года заработал 1,9 миллиона. Его заместитель Елена Новицкая немного меньше — 1,2 миллиона. Второй зам — Геннадий Куликов — наоборот, немного больше, а именно почти 2 миллиона.
Самым обеспеченным в Думе столицы ДВ оказался Кирилл Григорьев, тот самый финалист конкурса на замещение должности главы Владивостока. Так и не ставший мэром приморской столицы отчитался о 22,3 миллиона рублей.
Второе место по умению зарабатывать — у Руслана Галицкого. В 2018 году его доход составил 10,9 миллиона рублей.
Третьим по обеспеченности стал Владимир Исаков, который ненамного отстал от «серебряного медалиста рейтинга». Он задекларировал 10,6 миллиона рублей.
Интересной получилась «тройка» наименее обеспеченных. Так, Виктор Аблапов получил за год всего 215,7 тысяч рублей, а Елена Демидова — вовсе 42 022 рубля. Непонятно, на что живёт депутат Тахир Ибашев, в декларации которого указано 0 рублей (у супруги — 780 050 рублей за год).
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