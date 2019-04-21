От 0 рублей до 22 миллионов: на что живут депутаты Владивостока

Интересной получилась «тройка» наименее обеспеченных. Так, Виктор Аблапов получил за год всего 215,7 тысяч рублей, а Елена Демидова — вовсе 42 022 рубля. Непонятно, на что живёт депутат Тахир Ибашев, в декларации которого указано 0 рублей (у супруги — 780 050 рублей за год).