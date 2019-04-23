Осторожно: фальшивые пятитысячные купюры нашли в Приморье

Posted 23 апреля 2019, 00:45
Published 23 апреля 2019, 00:45
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
О фальшивках, выявленных в регионе, рассказали сотрудники пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России. В 2019 году уже были найдены 59 фальшивых купюр. Чаще всего «на глаза» специалистов попадались банкноты номиналом 5000 рублей. Целых 32 фальшивых купюры крупной банкноты обнаружили представители Банка России. Чуть не расплатились жители региона и поддельными купюрами номиналом 1000 рублей. В Приморье оказалось 23 таких фальшивки. Три купюры-подделки нашли специалисты номиналом 500 рублей и всего одну — 2000 рублей.
В Банке России предупреждают приморцев о том, что в случае, если они заметили у себя в кошельке фальшивую купюру, не стоит расплачиваться ей в торговых точках. За это их могут привлечь к ответственности. Однако проверить на подлинность купюру всё же стоит. Для этого нужно проверить на ощупь надписи: выступающие штрихи по краям банкноты и номинал банкноты и текст «Билет Банка России». При луче света можно увидеть водяные знаки, которые подтверждают подлинность банкноты. Если изменить угол, то можно заметить повторяющиеся изображения номинала на защитной нити и эффект перемещения ярких блестящих элементов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале февраля текущего года специалисты рассказали о результатах «поиска» фальшивых купюр в Приморье за 2018 год. Всего было найдено около 250 подделок, большая часть из которых — пятитысячные купюры.