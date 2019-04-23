Осторожно: фальшивые пятитысячные купюры нашли в Приморье

В Банке России предупреждают приморцев о том, что в случае, если они заметили у себя в кошельке фальшивую купюру, не стоит расплачиваться ей в торговых точках. За это их могут привлечь к ответственности. Однако проверить на подлинность купюру всё же стоит. Для этого нужно проверить на ощупь надписи: выступающие штрихи по краям банкноты и номинал банкноты и текст «Билет Банка России». При луче света можно увидеть водяные знаки, которые подтверждают подлинность банкноты. Если изменить угол, то можно заметить повторяющиеся изображения номинала на защитной нити и эффект перемещения ярких блестящих элементов.