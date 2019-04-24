В Приморье задержали террористов, планировавших нападение

Posted 23 апреля 2019, 22:50
Published 23 апреля 2019, 22:50
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Как корреспонденту агентства рассказали в центре общественных связей ФСБ, группа террористов запрещённой в России организации «Джамаат Таухид ва Джихад», которая планировала серию нападений на бизнесменов, состояла из четырёх человек, все — граждане Центрально-Азиатского региона.
После нападений они намеревались покинуть Россию и отправиться в Сирию для участия в боевых действиях.
При этом у участников группы во время обысков нашли составляющие для взрывчатки, оружие, запрещённые записи, средства связи.
О том, где именно и в какой момент организация планировала осуществить задуманное в ФСБ не рассказали. На данный момент идёт разбирательство, не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.
Между тем, как писало РИА «Восток-Медиа», Владивосток готовится к большому событию — саммиту России и КНДР. Уже сегодня, 24 апреля, в Приморье на бронепоезде прибудет северокорейский лидер Ким Чен Ын. Его встреча с Владимиром Путиным состоится в четверг, 25 апреля, на острове Русский. Местные жители же переживают, что дороги города скуют пробки.