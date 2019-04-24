В Приморье задержали террористов, планировавших нападение

Между тем, как писало РИА «Восток-Медиа», Владивосток готовится к большому событию — саммиту России и КНДР. Уже сегодня, 24 апреля, в Приморье на бронепоезде прибудет северокорейский лидер Ким Чен Ын. Его встреча с Владимиром Путиным состоится в четверг, 25 апреля, на острове Русский. Местные жители же переживают, что дороги города скуют пробки.