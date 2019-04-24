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Posted 23 апреля 2019, 22:50

Published 23 апреля 2019, 22:50

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

В Приморье задержали террористов, планировавших нападение

В Приморье задержали террористов, планировавших нападение

23 апреля 2019, 22:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
КНДР
Федеральная служба безопасности сообщила о том, что на территории Приморского края пресечена деятельность террористической ячейки. Её члены планировали совершить нападение на предпринимателей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в центре общественных связей ФСБ, группа террористов запрещённой в России организации «Джамаат Таухид ва Джихад», которая планировала серию нападений на бизнесменов, состояла из четырёх человек, все — граждане Центрально-Азиатского региона.

После нападений они намеревались покинуть Россию и отправиться в Сирию для участия в боевых действиях.

При этом у участников группы во время обысков нашли составляющие для взрывчатки, оружие, запрещённые записи, средства связи.

О том, где именно и в какой момент организация планировала осуществить задуманное в ФСБ не рассказали. На данный момент идёт разбирательство, не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

Между тем, как писало РИА «Восток-Медиа», Владивосток готовится к большому событию — саммиту России и КНДР. Уже сегодня, 24 апреля, в Приморье на бронепоезде прибудет северокорейский лидер Ким Чен Ын. Его встреча с Владимиром Путиным состоится в четверг, 25 апреля, на острове Русский. Местные жители же переживают, что дороги города скуют пробки.

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