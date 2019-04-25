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Posted 25 апреля 2019, 13:35

Published 25 апреля 2019, 13:35

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Льготы на перелет на Дальнем Востоке смогут получить 800 тыс человек

Льготы на перелет на Дальнем Востоке смогут получить 800 тыс человек

25 апреля 2019, 13:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Авиаперевозчики в 2019 году получат 5,5 миллиарда рублей субсидий для обеспечение доступности перелетов с Дальнего Востока и обратно, проинформировало министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Приобрести билеты по льготным тарифам получат возможность не менее 800 тысяч человек. В том числе 41,5 тысячи человек из Сахалина, почти 43 тысячи граждан из Бурятии, более 153 тысяч пассажиров из Приморского края.

Глава министерства Александр Козлов рассказал, что для решения вопросов транспортной доступности применяется комплексный подход. По его словам, увеличился список субсидируемых маршрутов, а сама программа стала круглогодичной.

В данный момент доступны более 130 маршрутов, купить льготные билеты теперь могут и многодетные семьи.

Уточняется, что сумма на субсидирование перелетов за год увеличилась на 2,4 миллиарда рублей. Кроме того, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился дополнительно выделить 2,7 миллиарда на субсидирование авиаперевозок.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут россияне в возрасте до 23 лет, пожилые люди, инвалиды, многодетные.

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