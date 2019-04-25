Оригинально носит френч: казус во время встречи Путина и Ким Чен Ына в ДВФУ

Так, в мессенджере Telegram на канале «Пул № 3» опубликовано видео, на котором показана встреча двух лидеров. На входе в корпус S Дальневосточного федерального университета постелили красную ковровую дорожку. Владимир Путин встречал Ким Чен Ына, который подъехал на лимузине, прямо у входа. Пользователи мессенджера заметили, что у Ким Чен Ына «собрался» френч на пояснице.