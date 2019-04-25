Оригинально носит френч: казус во время встречи Путина и Ким Чен Ына в ДВФУ

Posted 25 апреля 2019, 05:32
Published 25 апреля 2019, 05:32
Modified 1 сентября 2022, 03:23
Updated 1 сентября 2022, 03:23
Так, в мессенджере Telegram на канале «Пул № 3» опубликовано видео, на котором показана встреча двух лидеров. На входе в корпус S Дальневосточного федерального университета постелили красную ковровую дорожку. Владимир Путин встречал Ким Чен Ына, который подъехал на лимузине, прямо у входа. Пользователи мессенджера заметили, что у Ким Чен Ына «собрался» френч на пояснице.
«Ким Чен Ын и оригинальный способ носить френч», — пояснили наблюдатели в Telegram-канале.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Владимир Путин и Ким Чен Ын вступили в переговоры. Встреча проходит на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. Ким Чен Ын впервые приехал в Россию. Встреча с президентом России тоже первая.