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Posted 25 апреля 2019, 05:32

Published 25 апреля 2019, 05:32

Modified 1 сентября 2022, 03:23

Updated 1 сентября 2022, 03:23

Оригинально носит френч: казус во время встречи Путина и Ким Чен Ына в ДВФУ

25 апреля 2019, 05:32
Сюжет
КНДР
В корпусе S Дальневосточного Федерального университета на острове Русский глава государства Владимир Путин встретил северокорейского лидера Ким Чен Ына в четверг, 25 апреля. В социальных сетях обратили внимание на некоторые интересные детали встречи, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Так, в мессенджере Telegram на канале «Пул № 3» опубликовано видео, на котором показана встреча двух лидеров. На входе в корпус S Дальневосточного федерального университета постелили красную ковровую дорожку. Владимир Путин встречал Ким Чен Ына, который подъехал на лимузине, прямо у входа. Пользователи мессенджера заметили, что у Ким Чен Ына «собрался» френч на пояснице.

«Ким Чен Ын и оригинальный способ носить френч», — пояснили наблюдатели в Telegram-канале.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Владимир Путин и Ким Чен Ын вступили в переговоры. Встреча проходит на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. Ким Чен Ын впервые приехал в Россию. Встреча с президентом России тоже первая.

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