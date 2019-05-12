Большая пробка образовалась в Приморье

Информация о ДТП появилась в нескольких пабликах в социальной сети Instagram. В паблике dps_controlnews юзеры рассказали о том, что в пригороде Артёма, недалеко от международного аэропорта Владивосток, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль «взлетел». Позже в паблике dpskontrol_125rus появилась информация о том, что якобы ещё один автомобиль перевернулся на крышу. Подписчики пояснили, что в сторону международного аэропорта Владивосток образовалась пробка.