Большая пробка образовалась в Приморье

Posted 12 мая 2019, 01:43
Published 12 мая 2019, 01:43
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Информация о ДТП появилась в нескольких пабликах в социальной сети Instagram. В паблике dps_controlnews юзеры рассказали о том, что в пригороде Артёма, недалеко от международного аэропорта Владивосток, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль «взлетел». Позже в паблике dpskontrol_125rus появилась информация о том, что якобы ещё один автомобиль перевернулся на крышу. Подписчики пояснили, что в сторону международного аэропорта Владивосток образовалась пробка.
Юзеры отметили, что в обоих случаях водители якобы не справились с управлением на ровном участке дороги. Однако теперь в этом предстоит разобраться представителям компетентных ведомств.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в столице Дальнего Востока дорогу не поделили два автобуса в районе остановки «Лазо».