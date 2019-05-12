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Posted 12 мая 2019, 01:43

Published 12 мая 2019, 01:43

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Большая пробка образовалась в Приморье

Большая пробка образовалась в Приморье

12 мая 2019, 01:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Аэропорт
В социальных сетях подписчики рассказали о том, что в пригороде Артёма сразу два автомобиля перевернулись на крышу. При этом в сторону международного аэропорта Владивосток уже образовалась пробка. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информация о ДТП появилась в нескольких пабликах в социальной сети Instagram. В паблике dps_controlnews юзеры рассказали о том, что в пригороде Артёма, недалеко от международного аэропорта Владивосток, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль «взлетел». Позже в паблике dpskontrol_125rus появилась информация о том, что якобы ещё один автомобиль перевернулся на крышу. Подписчики пояснили, что в сторону международного аэропорта Владивосток образовалась пробка.

Юзеры отметили, что в обоих случаях водители якобы не справились с управлением на ровном участке дороги. Однако теперь в этом предстоит разобраться представителям компетентных ведомств.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в столице Дальнего Востока дорогу не поделили два автобуса в районе остановки «Лазо».

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#Новости#Владивосток#Аэропорт#ДТП
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