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Posted 13 мая 2019, 07:35

Published 13 мая 2019, 07:35

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Сезон тайфунов и жара: каким будет лето в Приморье

13 мая 2019, 07:35
Сюжет
Погода
Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о том, каким в этом году будет лето в регионе. Кроме того стало известно, когда начнётся сезон тайфунов. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Интервью с главным приморским синоптиком появилось на портале «Примпогода». Борис Кубай объяснил, что в этом году сезон тайфунов начнётся в июле и продлится до сентября текущего года. Помимо этого он раскрыл все «тайны» летнего периода времени.

«Лето в этом году будет разным: и влажно-туманным (в первую половину лета, на побережье), и жарким, и не без дождей», - рассказал главный приморский синоптик Борис Кубай.

Стало известно и о том, ухудшатся ли погодные условия в ближайшие дни. По мнению Бориса Кубая, условия для образования мощного циклона на текущей неделе не сложатся. Однако не исключено, что в крае местами могут идти небольшие дожди.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что «судьба» летнего периода времени была неизвестна. Главный приморский синоптик Борис Кубай ещё в середине марта текущего года сообщил, что не знает, что приморцам можно ждать от погоды в летний период времени.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток
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