vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 мая 2019, 23:00

Published 13 мая 2019, 23:00

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Цены на хлеб в Хабаровском крае выросли на 4 процента с начала года

Цены на хлеб в Хабаровском крае выросли на 4 процента с начала года

13 мая 2019, 23:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Хабаровском крае растут цены на базовые продукты питания. В частности, согласно данным Хабаровскстата, в первом квартале 2019 года зафиксировано ежемесячное повышение цен почти на все сорта хлебобулочных изделий. Оно составило от 1 до 6 процентов в зависимости от вида продукта, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Так, если в январе хлеб из ржаной или из смеси ржаной и пшеничной муки стоил 77,33 рубля за килограмм, а феврале – 78,82 рубля, то в марте цена подскочила аж до 81,29 рубля. За хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов в январе хабаровчане платили 64 рубля 95 копеек, в феврале 66 рублей 61 копейку, а в марте уже 69 рублей 13 копеек. Подорожали также сдобные булочные изделия из муки высшего сорта: в январе цена на эту группу продуктов составляла 231,39 рубля за килограмм, в феврале – 241,48 рубля, а в марте – 246,09 рубля.

Заметный рост цены на сдобу произошел и в четвертом квартале предыдущего года. С октября по декабрь он составил 5 рублей – с 215,87 до 221 рубля. Меньше всего вырос в цене белый хлеб, но, тем не менее, и здесь зафиксировано повышение стоимости – с января по март она увеличилась со 110,21 рубля за килограмм до 111,27 рубля. Правда, стоит отметить, что именно белый хлеб сильнее всего подорожал с нового года. В январе 2019 по сравнению с февралем 2018 цена на него поднялась почти на 4 рубля – с 96,59 рубля до 110,21 рубля.

Аналогичная ситуация не только с хлебом, но и с рядом других товаров первой необходимости, как из продовольственной, так и из непродовольственной группы. Жители региона замечают, что в последнее время цифры на ценниках все чаще меняются в большую сторону. Рост цен бьет по карману в первую очередь социально-незащищенные слои населения, тем временем никаких действий по их сдерживанию со стороны региональных властей, в отличие от того же, к примеру, соседнего Приморья, не предпринимается. Более того, краевое руководство даже никак не комментирует ситуацию с ценами на основные потребительские товары.

#Новости#Хабаровский край#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика