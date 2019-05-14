Цены на хлеб в Хабаровском крае выросли на 4 процента с начала года

Posted 13 мая 2019, 23:00
Published 13 мая 2019, 23:00
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Так, если в январе хлеб из ржаной или из смеси ржаной и пшеничной муки стоил 77,33 рубля за килограмм, а феврале – 78,82 рубля, то в марте цена подскочила аж до 81,29 рубля. За хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов в январе хабаровчане платили 64 рубля 95 копеек, в феврале 66 рублей 61 копейку, а в марте уже 69 рублей 13 копеек. Подорожали также сдобные булочные изделия из муки высшего сорта: в январе цена на эту группу продуктов составляла 231,39 рубля за килограмм, в феврале – 241,48 рубля, а в марте – 246,09 рубля.
Заметный рост цены на сдобу произошел и в четвертом квартале предыдущего года. С октября по декабрь он составил 5 рублей – с 215,87 до 221 рубля. Меньше всего вырос в цене белый хлеб, но, тем не менее, и здесь зафиксировано повышение стоимости – с января по март она увеличилась со 110,21 рубля за килограмм до 111,27 рубля. Правда, стоит отметить, что именно белый хлеб сильнее всего подорожал с нового года. В январе 2019 по сравнению с февралем 2018 цена на него поднялась почти на 4 рубля – с 96,59 рубля до 110,21 рубля.
Аналогичная ситуация не только с хлебом, но и с рядом других товаров первой необходимости, как из продовольственной, так и из непродовольственной группы. Жители региона замечают, что в последнее время цифры на ценниках все чаще меняются в большую сторону. Рост цен бьет по карману в первую очередь социально-незащищенные слои населения, тем временем никаких действий по их сдерживанию со стороны региональных властей, в отличие от того же, к примеру, соседнего Приморья, не предпринимается. Более того, краевое руководство даже никак не комментирует ситуацию с ценами на основные потребительские товары.