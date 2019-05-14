Цены на хлеб в Хабаровском крае выросли на 4 процента с начала года

Заметный рост цены на сдобу произошел и в четвертом квартале предыдущего года. С октября по декабрь он составил 5 рублей – с 215,87 до 221 рубля. Меньше всего вырос в цене белый хлеб, но, тем не менее, и здесь зафиксировано повышение стоимости – с января по март она увеличилась со 110,21 рубля за килограмм до 111,27 рубля. Правда, стоит отметить, что именно белый хлеб сильнее всего подорожал с нового года. В январе 2019 по сравнению с февралем 2018 цена на него поднялась почти на 4 рубля – с 96,59 рубля до 110,21 рубля.