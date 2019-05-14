В Приморье изменится расчёт льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг

В департаменте обратили внимание на тот факт, что в период перехода на новый порядок в июне и июле авансирования расходов на ЖКУ уже не будет. Размер льготы за ЖКУ не изменится. Все положенные средства льготники получат полностью. Планируется, что на новый порядок расчёта край полностью перейдёт за два месяца.