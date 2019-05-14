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Posted 14 мая 2019, 05:24

Published 14 мая 2019, 05:24

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В Приморье изменится расчёт льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг

В Приморье изменится расчёт льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг

14 мая 2019, 05:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Выплаты
Порядок предоставления льгот на оплату ЖКУ для жителей Приморья изменится с 1 июня. Нововведение решили принять из-за многочисленных обращений граждан и общественных организаций, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, федеральные и краевые льготники получат выплату после оплаты квитанций, то есть без авансирования. Как информирует региональный департамент труда и социального развития, в настоящее время по такому принципу льготу получают «дети войны», многодетные семьи, педагогические и медицинские работники сельской местности. Это стало возможным в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Расчёт произведут после поступления сведений в органы соцзащиты о расходах граждан по факту оплаты жилищно-коммунальных услуг. Это упростит процедуру и сделает её доступной для понимания граждан.

«Ранее выплата рассчитывалась по нормативам ЖКУ или из фактических расходов предыдущего месяца и предоставлялась авансом на текущие расходы. При получении данных о реально понесённых расходах на оплату коммунальных квитанций производился перерасчёт. В зависимости от факта, недоплаченные средства доплачивали, излишне выплаченные удерживались из текущих выплат. Безусловно, это не устраивало многих получателей», – рассказали специалисты департамента.

В департаменте обратили внимание на тот факт, что в период перехода на новый порядок в июне и июле авансирования расходов на ЖКУ уже не будет. Размер льготы за ЖКУ не изменится. Все положенные средства льготники получат полностью. Планируется, что на новый порядок расчёта край полностью перейдёт за два месяца.

#Новости#Общество#Выплаты#АПК#Льготы
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