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Posted 15 мая 2019, 00:58

Published 15 мая 2019, 00:58

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

Губернатор Приморья попросил советника президента о помощи

15 мая 2019, 00:58
Сюжет
Эксклюзив
Пользователи социальных сетей сообщили, что Олег Кожемяко обратился к советнику президента Антону Кобякову с просьбой посодействовать в асфальтировании дорог острова Русский, сообщает РИА «Восток-Медиа». Фотография письма губернатора появилась в инстаграм-профиле одного из местных жителей.

В документе, предположительно подписанном губернатором, сказано, что Приморский край активно развивается, а остров Русский, находящийся в нескольких километрах от центра города Владивостока, отличается низкой транспортной доступностью. Действительно, на территории острова Русский практически нет асфальтированных дорог (кроме Университетского проспекта), в большинстве своём это лесные дороги с гравийным или грунтовым покрытием, которое часто приходит в негодность после сильных ливней.

Причина невозможности асфальтирования дорог на острове заключается в том, что земли острова принадлежат Министерству обороны, и городская администрация не может начать их строить и ремонтировать без специального разрешения.

Кроме того, в письме говорится о том, что остров Русский является наиболее перспективной для развития территорией. Целью освоения острова в письме называется размещение объектов делового, культурного, образовательного, туристического и спортивного назначения. Поэтому губернатор попросил оказать содействие в устройстве асфальтобетонного покрытия этих дорог, с последующей передачей дорог и участков под ними от военного ведомства местным властям.

Судя по реакции в социальных сетях, жители острова отнеслись к этой инициативе неоднозначно. Дело в том, что речь идёт об асфальтировании дорог до мыса Тобизина и бухты Новик, где отдыхают туристы и жители города. Островитяне опасаются, что некоторые островные посёлки, добраться до которых проблематично, по-прежнему останутся без асфальта.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что дорожную сеть острова Русский этим летом ждут значительные изменения. Глава города заверил губернатора, что ремонтные работы на Русском уже ведутся, рабочие заасфальтируют дороги в посёлках Поспелово и Экипажный.

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#Новости#Эксклюзив#Власть
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