Губернатор Приморья попросил советника президента о помощи

Кроме того, в письме говорится о том, что остров Русский является наиболее перспективной для развития территорией. Целью освоения острова в письме называется размещение объектов делового, культурного, образовательного, туристического и спортивного назначения. Поэтому губернатор попросил оказать содействие в устройстве асфальтобетонного покрытия этих дорог, с последующей передачей дорог и участков под ними от военного ведомства местным властям.