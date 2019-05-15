Губернатор Приморья попросил советника президента о помощи

Posted 15 мая 2019, 00:58
Published 15 мая 2019, 00:58
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
В документе, предположительно подписанном губернатором, сказано, что Приморский край активно развивается, а остров Русский, находящийся в нескольких километрах от центра города Владивостока, отличается низкой транспортной доступностью. Действительно, на территории острова Русский практически нет асфальтированных дорог (кроме Университетского проспекта), в большинстве своём это лесные дороги с гравийным или грунтовым покрытием, которое часто приходит в негодность после сильных ливней.
Причина невозможности асфальтирования дорог на острове заключается в том, что земли острова принадлежат Министерству обороны, и городская администрация не может начать их строить и ремонтировать без специального разрешения.
Кроме того, в письме говорится о том, что остров Русский является наиболее перспективной для развития территорией. Целью освоения острова в письме называется размещение объектов делового, культурного, образовательного, туристического и спортивного назначения. Поэтому губернатор попросил оказать содействие в устройстве асфальтобетонного покрытия этих дорог, с последующей передачей дорог и участков под ними от военного ведомства местным властям.
Судя по реакции в социальных сетях, жители острова отнеслись к этой инициативе неоднозначно. Дело в том, что речь идёт об асфальтировании дорог до мыса Тобизина и бухты Новик, где отдыхают туристы и жители города. Островитяне опасаются, что некоторые островные посёлки, добраться до которых проблематично, по-прежнему останутся без асфальта.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что дорожную сеть острова Русский этим летом ждут значительные изменения. Глава города заверил губернатора, что ремонтные работы на Русском уже ведутся, рабочие заасфальтируют дороги в посёлках Поспелово и Экипажный.