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Posted 15 мая 2019, 16:31

Published 15 мая 2019, 16:31

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Посольство РФ: в деле Тищенко присутствует американская провокация

15 мая 2019, 16:31
Посольство Российской Федерации в США прокомментировало ситуацию с экстрадицией из Грузии в Америку Олега Тищенко, которого обвинили в приобретении документов к эксплуатации американских истребителей F-16.

В посольстве заявили, что следят за ситуацией. По словам представителей ведомства, в данном деле прослеживается провокация спецслужб США, сообщает RNS.

Тищенко обвиняют по пяти пунктам, в числе которых контрабанда, нарушение закона об экспорте оружия и заговор против США.

По данным посольства, сегодня Тищенко находится в тюрьме округа Уэбер на территории штата Юта. Сейчас в посольстве добиваются консульского доступа к соотечественнику.

Олег Тищенко является сотрудником компании, производящей компьютерные игры — Eagle Dynamics. Он был арестован в Грузии в июне прошлого года. Молодого человека обвиняют в вывозе инструкций эксплуатации истребителея F16 в Россию путем контрабанды, а также попытке раздобыть другие документы от самолетов фронтовой авиации.

В текущем году Тищенко вывезли в США, где 19 августа пройдет суд по его делу. В компании Eagle Dynamics подтвердили информацию о задержании сотрудника. По итогам собственного внутреннего расследования, представители компании сообщили, что в материалах нет ничего, чтобы могло спровоцировать обвинения.

В случае доказания вины Тищенко может получить до 10 лет тюремного заключения.

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