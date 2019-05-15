Посольство РФ: в деле Тищенко присутствует американская провокация

Posted 15 мая 2019, 16:31
Published 15 мая 2019, 16:31
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В посольстве заявили, что следят за ситуацией. По словам представителей ведомства, в данном деле прослеживается провокация спецслужб США, сообщает RNS.
Тищенко обвиняют по пяти пунктам, в числе которых контрабанда, нарушение закона об экспорте оружия и заговор против США.
По данным посольства, сегодня Тищенко находится в тюрьме округа Уэбер на территории штата Юта. Сейчас в посольстве добиваются консульского доступа к соотечественнику.
Олег Тищенко является сотрудником компании, производящей компьютерные игры — Eagle Dynamics. Он был арестован в Грузии в июне прошлого года. Молодого человека обвиняют в вывозе инструкций эксплуатации истребителея F16 в Россию путем контрабанды, а также попытке раздобыть другие документы от самолетов фронтовой авиации.
В текущем году Тищенко вывезли в США, где 19 августа пройдет суд по его делу. В компании Eagle Dynamics подтвердили информацию о задержании сотрудника. По итогам собственного внутреннего расследования, представители компании сообщили, что в материалах нет ничего, чтобы могло спровоцировать обвинения.
В случае доказания вины Тищенко может получить до 10 лет тюремного заключения.