Посольство РФ: в деле Тищенко присутствует американская провокация

В текущем году Тищенко вывезли в США, где 19 августа пройдет суд по его делу. В компании Eagle Dynamics подтвердили информацию о задержании сотрудника. По итогам собственного внутреннего расследования, представители компании сообщили, что в материалах нет ничего, чтобы могло спровоцировать обвинения.