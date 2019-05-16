vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 мая 2019, 08:05

Published 16 мая 2019, 08:05

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Забайкальскому краю нечем бороться против огненной стихии

Забайкальскому краю нечем бороться против огненной стихии

16 мая 2019, 08:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Лесные пожары
Почти вся лесопожарная техники в Забайкальском крае изношено и нуждается в замене. Последний раз автопарк был полностью обновлен в 2005 году. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как заявил заместитель природных ресурсов Забайкальского края Заур Аппоев, более 90% техники, которая задействуется при борьбе с лесными пожарами, изношено, а это порядка 150 автомобилей.

Между тем в регионе реализовывается национальный проект «Экология», который рассчитан до 2024 года, включающий в себя и такой проект как «Сохранение лесов». На его реализацию будет направлено около 4 трлн рублей.

Напомним, что на сегодняшний день в Забайкалье действует режим ЧС. Пожары начали бушевать на территории края с 19 апреля и из-за сильного ветра они быстро распространились на юг и юго-восток региона.

На данный момент огнем уничтожено 118 домов, 193 построек, два зернохранилища, более 130 животноводческих хозяйств, около 320 тонн кормов и несколько единиц сельскохозяйственной техники. Также в огне были повреждены три автомобильных моста. По предварительным подсчетам, ущерб от огня насчитывает миллиард рублей.

Особый противопожарный режим введен в 46 регионах страны.

Материалы по теме
В Приморье горят краснокнижные могильные сосны
#Новости#Общество#Лесные пожары#Забайкальский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика