Забайкальскому краю нечем бороться против огненной стихии

Posted 16 мая 2019, 08:05
Published 16 мая 2019, 08:05
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как заявил заместитель природных ресурсов Забайкальского края Заур Аппоев, более 90% техники, которая задействуется при борьбе с лесными пожарами, изношено, а это порядка 150 автомобилей.
Между тем в регионе реализовывается национальный проект «Экология», который рассчитан до 2024 года, включающий в себя и такой проект как «Сохранение лесов». На его реализацию будет направлено около 4 трлн рублей.
Напомним, что на сегодняшний день в Забайкалье действует режим ЧС. Пожары начали бушевать на территории края с 19 апреля и из-за сильного ветра они быстро распространились на юг и юго-восток региона.
На данный момент огнем уничтожено 118 домов, 193 построек, два зернохранилища, более 130 животноводческих хозяйств, около 320 тонн кормов и несколько единиц сельскохозяйственной техники. Также в огне были повреждены три автомобильных моста. По предварительным подсчетам, ущерб от огня насчитывает миллиард рублей.
Особый противопожарный режим введен в 46 регионах страны.