«Покатушки» депутата Госдумы в Приморье обойдутся краевому бюджету в 200 000 рублей

По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, за эти деньги чиновнику предоставят богатый выбор автотранспорта — двенадцать легковых автомобилей, шесть грузовых и шесть автобусов. По условиям контракта машину госслужащему должны предоставить не позднее чем через тридцать минут после звонка. Среди автомобилей есть несколько моделей представительского класса и даже самосвал.