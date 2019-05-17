«Покатушки» депутата Госдумы в Приморье обойдутся краевому бюджету в 200 000 рублей

Posted 17 мая 2019, 08:37
Published 17 мая 2019, 08:37
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В конце октября Приморский край с визитом посетит депутат Госдумы. В закупке не раскрывается личность таинственного визитёра, но сказано, что только транспортная составляющая его визита обойдётся краевому бюджету в 236 686 рублей.
По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, за эти деньги чиновнику предоставят богатый выбор автотранспорта — двенадцать легковых автомобилей, шесть грузовых и шесть автобусов. По условиям контракта машину госслужащему должны предоставить не позднее чем через тридцать минут после звонка. Среди автомобилей есть несколько моделей представительского класса и даже самосвал.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что автомобильные перемещения депутатов Государственной думы стоят приморцам от пяти до двухсот пятнадцати тысяч рублей за одну командировку. Иногда законодатели арендуют сразу несколько автомобилей.
Государственное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление администрации Приморского края» предоставило депутатам Государственной Думы аренду автомобилей на общую сумму 3 643 755 рублей в 2018 году. Многие депутаты арендуют сразу по две, а то и по три машины.