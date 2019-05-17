«Ростелеком» определил победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»

«Информационные технологии играют ключевую роль в жизни и развитии общества, они постоянно совершенствуются и развиваются. Появляются новые сервисы, отдельные цифровые продукты объединяются в экосистемы. Благодаря качественному освещению этих преобразований, ярким статьям и сюжетам, технологии становятся ближе, понятнее и доступнее. Участники конкурса осветили весь спектр тем, затрагивающих высокие технологии, — от «умных городов», сотовой связи пятого поколения и биометрии до биопротезирования, криптовалют и кибербезопасности», — прокомментировала Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».