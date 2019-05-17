«Ростелеком» определил победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Posted 17 мая 2019, 01:47
Published 17 мая 2019, 01:47
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
Больше всего работ поступило от корреспондентов из Приморского края, Хабаровского края и Сахалинской области. Самая востребованная номинация — «Интернет-СМИ», в нее уже четвертый год подряд заявляется больше всего материалов.
Основной задачей конкурса является привлечение региональных СМИ и блогеров к освещению инновационных технологий и сервисов и их применению в разных сферах жизни общества.
«Информационные технологии играют ключевую роль в жизни и развитии общества, они постоянно совершенствуются и развиваются. Появляются новые сервисы, отдельные цифровые продукты объединяются в экосистемы. Благодаря качественному освещению этих преобразований, ярким статьям и сюжетам, технологии становятся ближе, понятнее и доступнее. Участники конкурса осветили весь спектр тем, затрагивающих высокие технологии, — от «умных городов», сотовой связи пятого поколения и биометрии до биопротезирования, криптовалют и кибербезопасности», — прокомментировала Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».
Жюри дальневосточного этапа конкурса выбрало лучшие работы в четырех номинациях — «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа и блогеры». Также журналистам вручили специальные призы за освещение важных тем и событий.
Победители в номинации «Печатная пресса»:
В номинации «Радио и телевидение»:
В номинации «Интернет-СМИ»:
В номинации «Социальные медиа и блогеры»:
В Приморском крае специальным призом «За освещение темы новых технологий в медицинской сфере» была отмечена Ольга Ильченко (Владивосток, КГАУ «Приморская газета»). Ее коллега по изданию Ксения Курдюкова получила приз «За освещение тем криптовалюты и биометрии для широкой аудитории». Андрея Горюнова («Общественное телевидение Приморья») отметили призом «За освещение темы новых технологий для бизнеса». Специальный приз «За оперативное и развернутое освещение мероприятий, посвященных современным технологиям» вручили Александру Куликову из ИА PrimaMedia.
Участники, занявшие первые места, поедут в Москву на федеральный этап конкурса, подведение итогов которого состоится в июне. Победители федерального этапа конкурса осенью 2019 года отправятся в Стокгольм в штаб-квартиру партнера конкурса — компании Ericsson.