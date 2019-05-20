С тазиками и чайниками: тысячи владивостокцев останутся без горячей воды

Отметим, весеннее-летние гидравлические испытания начались ещё с 13 мая текущего года, о чем ранее информировало РИА «Восток-Медиа». На неделю без горячей воды остались многие жители Ленинского района Владивостока. По словам приморцев, проживающих на улице Луговая, возобновить поступление горячего водоснабжения им должны до 20:00 20 мая.