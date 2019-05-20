С тазиками и чайниками: тысячи владивостокцев останутся без горячей воды

Posted 20 мая 2019, 00:53
Published 20 мая 2019, 00:53
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе филиала АО «Дальневосточная генерирующая компания», с 20 мая на неделю без горячего водоснабжения останутся жители Фрунзенского и часть Ленинского и Первореченского районов краевого центра. Потребителей просят с пониманием отнестись к проведению испытаний.
Без горячей воды на неделю останутся приморцы, проживающие по адресам:
Авраменко: 2, 2а, 2б, 8, 9а, 17;
Авроровская: 4, 17, 24, 30;
Адмирала Фокина: 1, 3, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 20, 22, 23, 25, 26а, 27, 29, 31;
Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 24, 25/27, 29/31, 38, 41, 44, 46, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 65а, 82, 90;
Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;
Анисимова: 1, 3, 5, 7, 9, 15;
Арсеньева: 6, 8, 9/13;
Батарейная: 2, 6, 8, 8/1;
Башидзе: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16;
Береговая: 3, 6, 8;
Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 28, 29, 31, 35, 36/38, 40;
Верхнепортовая: 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 9, 9а, 10, 10а, 12б, 12в, 20, 25, 27а, 30, 32, 38, 40а, 44, 46, 50а, 64а, 66, 70, 72/1;
Западная: 13, 27, 29;
Захарова: 5;
Казанская: 1, 4/6, 5, 7;
Комсомольская: 1в, 2, 3, 7, 9, 17, 27а, 27в, 27д, 29;
Корабельная Набережная: 7;
Красного Знамени: 3, 21, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 51а;
Краснознаменный: 5, 7, 9/11, 12;
Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42, 42а, 86в;
Лейтенанта Шмидта: 29;
Леонова: 20, 21, 21а, 27, 33, 64, 66;
Мордовцева: 6, 8д, 12;
Морозова: 5, 7, 9;
Морская 1-я: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 16а, 16в, 20, 27;
Московская: 1, 11, 13, 15;
Мыс Кунгасный: 5;
Мыс Чумака: ½, 1/5, 1а;
Набережная: 1, 5в, 9, 10, 13, 16, 20;
Нерчинская: 2, 2у, 3, 4, 6, 8, 21, 21у, 23, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58;
Нижнепортовая: 4;
Океанский: 7, 8, 10б, 12, 13, 16, 17, 19, 19а, 20, 29/31, 34/, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 48а, 50, 54, 66, 68, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а, 83, 85, 87, 92, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 121а;
Октябрьская: 2, 4/6, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 25б;
Острякова: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5а, 5г, 7, 7а, 8, 9, 26, 27, 28, 41, 44;
Партизанский: 2а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 45;
Перекопский: 3, 5, 7;
Пограничная: 12а, 12б, 15в, 22, 22а, 26, 30;
Пологая: 16, 17, 18, 21, 24, 28, 30, 31, 43, 53а;
Посьетская: 3а, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;
Прапорщика Комарова: 16, 18, 27, 29, 31, 31а, 35а, 35в, 45, 45а;
Рылеева: 8;
Садовая: 12, 22, 25, 27;
Самарская: 10а;
Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
Светланская: 1, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 22, 29, 31, 33, 35, 38, 41;
Семеновская: 3, 5а, 7, 9б, 15, 17/19, 20, 23, 25, 25а, 30, 32, 34;
Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;
Союзная: 17, 19, 20, 20а;
Станюковича: 3, 10, 12, 14, 16, 28а, 31а, 37, 39, 48, 48и, 48л, 48н, 48р, 49, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62, 64;
Стрельникова: 3, 3а, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;
Тигровая: 7, 9, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26;
Трудовой: 1а, 13;
Уборевича: 3, 5а, 6, 8, 9а, 21;
Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 30, 32, 34, 36;
Фонтанная: 7, 10, 18, 18а, 18б, 19, 31, 31/2, 35, 36/38, 42, 42а, 47, 47а, 51а, 55, 61/1;
Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а;
Чернышевского: 15;
Шевченко: 3, 5, 7, 9, 11;
Ялтинская: 18.
Отметим, весеннее-летние гидравлические испытания начались ещё с 13 мая текущего года, о чем ранее информировало РИА «Восток-Медиа». На неделю без горячей воды остались многие жители Ленинского района Владивостока. По словам приморцев, проживающих на улице Луговая, возобновить поступление горячего водоснабжения им должны до 20:00 20 мая.
Напомним, гидравлические испытания должны завершиться в столице Дальнего Востока 24 июня текущего года.