Впечатляет: сколько заработал самый богатый губернатор Дальнего Востока

Ещё пять глав регионов заработали всего чуть более пяти миллионов рублей за 2018 год. В частности, глава республики Бурятия Алексей Цыденов получил 5,6 миллиона рублей. По 5,5 миллиона заработали губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и губернатор Магаданской области Сергей Носов. А исполняющий обязанности главы Забайкальского края Александр Осипов получил 5,2 миллиона рублей за прошлый год.