Впечатляет: сколько заработал самый богатый губернатор Дальнего Востока

Posted 21 мая 2019, 01:59
Published 21 мая 2019, 01:59
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Самым богатым главой оказался исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. В 2018 году он заработал целых 89,9 миллиона рублей. Почти вдвое меньше получил губернатор Амурской области Василий Орлов. Его доход в прошлом году составил 31,6 миллиона рублей. В топ-3 вошёл и глава Приморья Олег Кожемяко, который в 2018 году получил 22,2 миллиона рублей.
Главы ещё восьми регионов Дальнего Востока «живут» скромней. После Олега Кожемяко рейтинг продолжил глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, которому удалось за 2018 год заработать 8,8 миллиона рублей. Чуть меньше получил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин — 8,6 миллиона рублей.
Ещё пять глав регионов заработали всего чуть более пяти миллионов рублей за 2018 год. В частности, глава республики Бурятия Алексей Цыденов получил 5,6 миллиона рублей. По 5,5 миллиона заработали губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и губернатор Магаданской области Сергей Носов. А исполняющий обязанности главы Забайкальского края Александр Осипов получил 5,2 миллиона рублей за прошлый год.
Рейтинг замкнул губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь. Самый бедный губернатор заработал в 20 раз меньше самого богатого главы региона Дальнего Востока. В декларации о доходах за 2018 год Левинталь указал доход, который равен всего 4,9 миллиона рублей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о доходах губернатора Хабаровского края Сергей Фургала и Приморского края Олега Кожемяко. Ещё ранее свои доходы «рассекретили» депутаты Думы Владивостока. Накануне отчитались и вице-губернаторы региона. Самой богатой оказалась первый заместитель главы Вера Щербина. Самый меньший доход указан у врио вице-губернатора Ирины Медведевой.