Камчатка может лишиться всех оленей

Posted 22 мая 2019, 01:02
Published 22 мая 2019, 01:02
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Если в 2017 году в хозяйствах, которые занимаются оленеводством, было выведено почти 16,9 тысяч оленят, то за прошлый 2018 год эта цифра сократилась более чем на две тысячи и составила 14,5 тысяч голов.
Примечательно, что темп роста поголовья оленей зависит от возраста и полового состава стада. Так, в 2018 количество самок в оленеводческих организациях на Камчатке составило 20,8 тысяч голов — это на 8,3 % меньше, чем в 2017 году.
Между тем дикие олени, обитающие в Кроноцком заповеднике на Камчатке, находятся на грани вымирания. В конце прошлого года их количество было не более 500 особей. Специалисты, занимающиеся сохранением этого вида, бьют тревогу: если не принять меры, то скоро эти животные могут исчезнуть.
Напомним, в 70-х годах на Камчатке насчитывалось более 20 тысяч северных оленей, однако после волны браконьерства и развития инфраструктуры на полуострове их количество стало стремительно сокращаться. Позднее, в начале 2000 года оленеводческие хозяйства, занимающиеся выращиванием домашних парнокопытных, начали отстреливать диких оленей. Таким образом к 2006 году их осталось всего 2 тысячи голов и их занесли в Красную книгу Камчатки.