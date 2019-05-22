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Posted 22 мая 2019, 01:02

Published 22 мая 2019, 01:02

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Камчатка может лишиться всех оленей

Камчатка может лишиться всех оленей

22 мая 2019, 01:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
На Камчатке резко сократилось поголовье оленей. По данным Камчатстата на конец 2018 года количество голов составило всего 42 тысячи. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на ведомство.

Если в 2017 году в хозяйствах, которые занимаются оленеводством, было выведено почти 16,9 тысяч оленят, то за прошлый 2018 год эта цифра сократилась более чем на две тысячи и составила 14,5 тысяч голов.

Примечательно, что темп роста поголовья оленей зависит от возраста и полового состава стада. Так, в 2018 количество самок в оленеводческих организациях на Камчатке составило 20,8 тысяч голов — это на 8,3 % меньше, чем в 2017 году.

Между тем дикие олени, обитающие в Кроноцком заповеднике на Камчатке, находятся на грани вымирания. В конце прошлого года их количество было не более 500 особей. Специалисты, занимающиеся сохранением этого вида, бьют тревогу: если не принять меры, то скоро эти животные могут исчезнуть.

Напомним, в 70-х годах на Камчатке насчитывалось более 20 тысяч северных оленей, однако после волны браконьерства и развития инфраструктуры на полуострове их количество стало стремительно сокращаться. Позднее, в начале 2000 года оленеводческие хозяйства, занимающиеся выращиванием домашних парнокопытных, начали отстреливать диких оленей. Таким образом к 2006 году их осталось всего 2 тысячи голов и их занесли в Красную книгу Камчатки.

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#Новости#Общество#Камчатский край
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