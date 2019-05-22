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Posted 22 мая 2019, 00:09

Published 22 мая 2019, 00:09

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Вонь и собаки: центральная улица в Облучье утопает в зловонных отходах

Вонь и собаки: центральная улица в Облучье утопает в зловонных отходах

22 мая 2019, 00:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мусор
Общежитие в городе Облучье в Еврейской автономной области утопает в гниющем и зловонном мусоре. Проблема в том, что здание, находящееся по адресу улица Денисова, 20, принадлежит муниципалитету и не прикреплено ни к одной управляющей компании, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Из-за того, что общежитие находится в самом центре города, кучи мусорных пакетов с бытовыми отходами и коробки с различным содержимым портят облик Облучья.

Контейнеры стоят не просто переполненными, а буквально заваленными гниющим мусором. А так как людям некуда выносить из дома отходы, других пустых контейнерных площадок по близости не имеется. Кучи мусора увеличиваются с каждым днём.

Проживающие в общежитии переживают за свою жизнь и здоровье: зловонное место привлекает крыс и своры собак, которые могут напасть на любого, кто помешает их «трапезе». А сам мусор, который гниёт и источает тошнотворный запах, является рассадником инфекционных заболеваний.

Про сложившуюся ситуацию местные чиновники в курсе и считают, что данную проблему обязаны решить власти области.

«Ситуация возникает уже не первый раз. Это общежитие по улице Денисова, 20, которое находится в муниципальной собственности Облученского района. По решению суда они должны завести туда управляющую компанию, и она должна оказывать услуги по вывозу мусора. В прокуратуру соответствующее обращение имеется, в том числе, от администрации города», — прокомментировал первый замглавы администрации Облученского городского поселения Евгений Рекеда.

Напомним, что недавно столица Забайкальского края уже прославилась по всей стране как мусорная столица России. Возможно, если ситуация с вывозом отходов от жилого дома в Облучье не изменится, то город сможет побороться с Читой за звание «Самый мусорный город страны».

#Новости#Общество#ЕАО#Мусор#Свалка отходов
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