Вонь и собаки: центральная улица в Облучье утопает в зловонных отходах

«Ситуация возникает уже не первый раз. Это общежитие по улице Денисова, 20, которое находится в муниципальной собственности Облученского района. По решению суда они должны завести туда управляющую компанию, и она должна оказывать услуги по вывозу мусора. В прокуратуру соответствующее обращение имеется, в том числе, от администрации города», — прокомментировал первый замглавы администрации Облученского городского поселения Евгений Рекеда.