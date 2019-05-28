В ГИБДД рассказали подробности аварии с туристами КНР в Приморье

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что ДТП произошло на 655 километре автодороги Хабаровск-Владивосток. Пассажирский автобус марки Kia Granbird двигался в сторону краевого центра. В какой-то момент водитель не справился с управлением транспортного средства, в результате чего автобус съехал с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.