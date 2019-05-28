В ГИБДД рассказали подробности аварии с туристами КНР в Приморье

Posted 28 мая 2019, 07:29
Published 28 мая 2019, 07:29
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что ДТП произошло на 655 километре автодороги Хабаровск-Владивосток. Пассажирский автобус марки Kia Granbird двигался в сторону краевого центра. В какой-то момент водитель не справился с управлением транспортного средства, в результате чего автобус съехал с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.
Специалисты пояснили, что в результате ДТП погибли два человека, ещё 19 человек получили травмы различной степени тяжести. Некоторые туристы были госпитализированы. На месте происшествия дежурят сотрудники МЧС России, правоохранительных органов.
Свои соболезнования родственникам погибших выразил губернатор региона Олег Кожемяко. Он пояснил, что будет организована помощь в отправке тел погибших туристов на Родину.
По данным пресс-службы администрации Приморского края, перевозку осуществляла туристическая компания «Диалог народов», которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с туристскими группами из КНР.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о ДТП, которое произошло на территории Уссурийского городского округа. В УМВД России по Приморью пока не озвучили причину, по которой произошло ДТП. Однако в пресс-службе краевой администрации рассказали, что, по предварительной информации, водителю автобуса во время управления транспортным средством стало плохо.