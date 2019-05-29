Беременная читинка умерла от полученных травм в больнице после ДТП

Почти две недели девушка находилась под пристальным вниманием врачей. Медики оказывали ей всю необходимую помощь, однако усилия были тщетны, и пострадавшая умерла от полученной черепно-мозговой травмой. Её ребенок был госпитализирован в детскую краевую больницу.