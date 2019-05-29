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Posted 29 мая 2019, 00:20

Published 29 мая 2019, 00:20

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Беременная читинка умерла от полученных травм в больнице после ДТП

Беременная читинка умерла от полученных травм в больнице после ДТП

29 мая 2019, 00:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Смерть
Беременная девушка, которую сбили на пешеходном переходе в столице Забайкалья 15 мая, умерла в отделении реанимации краевой клинической больницы. Ребёнок погибшей госпитализирован. Врачи борются за его жизнь, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Почти две недели девушка находилась под пристальным вниманием врачей. Медики оказывали ей всю необходимую помощь, однако усилия были тщетны, и пострадавшая умерла от полученной черепно-мозговой травмой. Её ребенок был госпитализирован в детскую краевую больницу.

Напомним, ДТП с участием беременной произошло 15 мая в Чите. В конце рабочего дня 36-летний мужчина наехал на девушку прямо на пешеходном переходе. Водитель скрываться не стал, вызвал скорую помощь и дождался сотрудников ДПС.

По счастливой случайности происшествие увидел студент стоматологического факультета Читинской государственной медицинской академии, который сумел провести первые реанимационные действия и передал пострадавшую в руки медикам.

Сейчас проводятся следственные мероприятия по данному факту. Что грозит водителю — пока не известно.

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#Новости#Забайкальский край#Смерть#ДТП
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