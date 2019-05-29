Беременная читинка умерла от полученных травм в больнице после ДТП

Posted 29 мая 2019, 00:20
Published 29 мая 2019, 00:20
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Почти две недели девушка находилась под пристальным вниманием врачей. Медики оказывали ей всю необходимую помощь, однако усилия были тщетны, и пострадавшая умерла от полученной черепно-мозговой травмой. Её ребенок был госпитализирован в детскую краевую больницу.
Напомним, ДТП с участием беременной произошло 15 мая в Чите. В конце рабочего дня 36-летний мужчина наехал на девушку прямо на пешеходном переходе. Водитель скрываться не стал, вызвал скорую помощь и дождался сотрудников ДПС.
По счастливой случайности происшествие увидел студент стоматологического факультета Читинской государственной медицинской академии, который сумел провести первые реанимационные действия и передал пострадавшую в руки медикам.
Сейчас проводятся следственные мероприятия по данному факту. Что грозит водителю — пока не известно.