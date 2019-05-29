Госдума: закон о запрете передачи коллекторам долгов за ЖКХ очень нужен

Posted 29 мая 2019, 14:41
Published 29 мая 2019, 14:41
Modified 1 сентября 2022, 03:22
Updated 1 сентября 2022, 03:22
По словам заместителя главы парламентского комитета по жилищной политике Павла Качкаева, привлечение коллекторов управкомпаниями для взыскания долгов несет дополнительные риски не только для должников, но и для самих организаций, пишет RT.
Дело в том, что УК вынуждена оплачивать работу коллекторского агентства, фактически урезая расходы на свою текущую деятельность – обслуживание и ремонт домов.
Качкаев полагает, что законопроект защитит интересы граждан.