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Posted 29 мая 2019, 14:41

Published 29 мая 2019, 14:41

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

Госдума: закон о запрете передачи коллекторам долгов за ЖКХ очень нужен

29 мая 2019, 14:41
В Госдуме считают своевременным законопроект, который запретит коллекторским агентствам взыскивать «коммунальные» долги россиян.

По словам заместителя главы парламентского комитета по жилищной политике Павла Качкаева, привлечение коллекторов управкомпаниями для взыскания долгов несет дополнительные риски не только для должников, но и для самих организаций, пишет RT.

Дело в том, что УК вынуждена оплачивать работу коллекторского агентства, фактически урезая расходы на свою текущую деятельность – обслуживание и ремонт домов.

Качкаев полагает, что законопроект защитит интересы граждан.

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