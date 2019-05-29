vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 мая 2019, 04:04

Published 29 мая 2019, 04:04

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Убитые горем родители отсудили у врачей Камчатки 4,5 миллиона за умершую дочь

Убитые горем родители отсудили у врачей Камчатки 4,5 миллиона за умершую дочь

29 мая 2019, 04:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Врачи
Жительница города Елизово Камчатского края и её муж взыскали компенсацию в размере 4,5 миллиона рублей сразу с трёх медицинских учреждений Елизовского района за смерть годовалой дочери, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Супружеская пара через суд взыскала c «Елизовской станции скорой медицинской помощи», «Елизовской районной больницы» и «Камчатской краевой детской больницы» более 4 миллионов рублей как моральную компенсацию за утрату дочки и расходы на её погребение. Врачи каждого из медучреждений совершали ошибки, которые в совокупности привели к коме, не выходя из которой, девочка умерла.

Счастливые родители, у которых уже было двое детей, в апреле 2014 года дождались появления на свет третьего ребенка — девочки. Однако спустя некоторое время у новорожденной начались проблемы со здоровьем. Мать была вынуждена обратиться к медицинской помощи врача-невролога. В ноябре специалист выписал девочке препарат, который имел побочные действия и девочку стало рвать. Через некоторое время рвота повторилась, и родители вызвали «скорую».

Прибывшие к ребёнку врачи сделали на месте несколько уколов и забрали девочку в отделение реанимации, но её состояние не улучшалось. На следующий день мать и ребёнка перевели в Петропавловск-Камчатский в краевую детскую больницу. Но, к сожалению, нормализовать и стабилизировать состояние девочки не смогли и там. В конце ноября, 26 числа, она впала в кому. Не выходя из неё, ребенок умер 23 мая 2015 года.

Убитые горем родители несколько лет собирали доказательную базу и заключения экспертиз, чтобы подать иск в суд о взыскании морального вреда со всех трёх медицинских учреждений, которые «прикладывали руку» к лечению их дочери.

В течение нескольких заседаний и дополнительных экспертиз суд взыскал с ответчиков общую сумму 4,5 миллиона рублей.

Специалисты медицинских учреждений не были согласны с решением суда и пытались обжаловать его, но прокуратура отклонила апелляционные жалобы и решение районного судебного органа осталось неизменным. Оно вступило в законную силу.

Материалы по теме
В Омске ребенок умер от укола лидокаином
#Новости#Камчатский край#Врачи#Скорая помощь#Смерть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика