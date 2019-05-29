Убитые горем родители отсудили у врачей Камчатки 4,5 миллиона за умершую дочь

Posted 29 мая 2019, 04:04
Published 29 мая 2019, 04:04
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Супружеская пара через суд взыскала c «Елизовской станции скорой медицинской помощи», «Елизовской районной больницы» и «Камчатской краевой детской больницы» более 4 миллионов рублей как моральную компенсацию за утрату дочки и расходы на её погребение. Врачи каждого из медучреждений совершали ошибки, которые в совокупности привели к коме, не выходя из которой, девочка умерла.
Счастливые родители, у которых уже было двое детей, в апреле 2014 года дождались появления на свет третьего ребенка — девочки. Однако спустя некоторое время у новорожденной начались проблемы со здоровьем. Мать была вынуждена обратиться к медицинской помощи врача-невролога. В ноябре специалист выписал девочке препарат, который имел побочные действия и девочку стало рвать. Через некоторое время рвота повторилась, и родители вызвали «скорую».
Прибывшие к ребёнку врачи сделали на месте несколько уколов и забрали девочку в отделение реанимации, но её состояние не улучшалось. На следующий день мать и ребёнка перевели в Петропавловск-Камчатский в краевую детскую больницу. Но, к сожалению, нормализовать и стабилизировать состояние девочки не смогли и там. В конце ноября, 26 числа, она впала в кому. Не выходя из неё, ребенок умер 23 мая 2015 года.
Убитые горем родители несколько лет собирали доказательную базу и заключения экспертиз, чтобы подать иск в суд о взыскании морального вреда со всех трёх медицинских учреждений, которые «прикладывали руку» к лечению их дочери.
В течение нескольких заседаний и дополнительных экспертиз суд взыскал с ответчиков общую сумму 4,5 миллиона рублей.
Специалисты медицинских учреждений не были согласны с решением суда и пытались обжаловать его, но прокуратура отклонила апелляционные жалобы и решение районного судебного органа осталось неизменным. Оно вступило в законную силу.