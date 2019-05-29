Убитые горем родители отсудили у врачей Камчатки 4,5 миллиона за умершую дочь

Прибывшие к ребёнку врачи сделали на месте несколько уколов и забрали девочку в отделение реанимации, но её состояние не улучшалось. На следующий день мать и ребёнка перевели в Петропавловск-Камчатский в краевую детскую больницу. Но, к сожалению, нормализовать и стабилизировать состояние девочки не смогли и там. В конце ноября, 26 числа, она впала в кому. Не выходя из неё, ребенок умер 23 мая 2015 года.