В Забайкалье задержали главу горнодобывающего предприятия

Следствие уже выдвинуло свою версию произошедшего. Так, депутат, давший взятку, являющийся ещё при этом главой ООО по организации питания, ежемесячно выплачивал руководителю горно-химического предприятия по 500 миллионов рублей. Делал он это для того, чтобы иметь возможность кормить работников учреждения и стать победителем конкурса на оказание этих услуг. Между тем в тендере принимало участие несколько компаний.