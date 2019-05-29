В Забайкалье задержали главу горнодобывающего предприятия

Posted 29 мая 2019, 07:16
Published 29 мая 2019, 07:16
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Примечательно, что глава предприятия оказался не единственным, в отношении кого было возбуждено уголовное дело. Вместе с ним был задержан и депутат совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», который, собственно и дал взятку.
Следствие уже выдвинуло свою версию произошедшего. Так, депутат, давший взятку, являющийся ещё при этом главой ООО по организации питания, ежемесячно выплачивал руководителю горно-химического предприятия по 500 миллионов рублей. Делал он это для того, чтобы иметь возможность кормить работников учреждения и стать победителем конкурса на оказание этих услуг. Между тем в тендере принимало участие несколько компаний.
Деньги передавались каждый месяц с начала 2018 года как депутатом лично, так и через третьих лиц. За все время депутат передал гендиректору предприятия 8 миллионов рублей. Сейчас подозреваемым выдвинуто обвинение сразу по нескольким уголовным статьям: получение взятки должностным лицом в особо крупном размере, посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, вымогательство взятки.
Также у них были проведены обыски дома и на работе. Также, сотрудниками полиции у одного из мужчин было изъято более 11 миллионов рублей, различные зарубежные купюры, документы и видео-аудиозаписи, которые являются доказательствами незаконных действий.