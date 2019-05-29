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Posted 29 мая 2019, 07:16

Published 29 мая 2019, 07:16

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

В Забайкалье задержали главу горнодобывающего предприятия

В Забайкалье задержали главу горнодобывающего предприятия

29 мая 2019, 07:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Взятка
Генеральный директор публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского» в Забайкальском крае попался на получении взятки в размере 8 миллионов рублей и стал фигурантом уголовного дела, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Примечательно, что глава предприятия оказался не единственным, в отношении кого было возбуждено уголовное дело. Вместе с ним был задержан и депутат совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», который, собственно и дал взятку.

Следствие уже выдвинуло свою версию произошедшего. Так, депутат, давший взятку, являющийся ещё при этом главой ООО по организации питания, ежемесячно выплачивал руководителю горно-химического предприятия по 500 миллионов рублей. Делал он это для того, чтобы иметь возможность кормить работников учреждения и стать победителем конкурса на оказание этих услуг. Между тем в тендере принимало участие несколько компаний.

Деньги передавались каждый месяц с начала 2018 года как депутатом лично, так и через третьих лиц. За все время депутат передал гендиректору предприятия 8 миллионов рублей. Сейчас подозреваемым выдвинуто обвинение сразу по нескольким уголовным статьям: получение взятки должностным лицом в особо крупном размере, посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, вымогательство взятки.

Также у них были проведены обыски дома и на работе. Также, сотрудниками полиции у одного из мужчин было изъято более 11 миллионов рублей, различные зарубежные купюры, документы и видео-аудиозаписи, которые являются доказательствами незаконных действий.

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#Новости#Общество#Взятка#Предпринимательство#Забайкальский край
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