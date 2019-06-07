Спасатели продолжают искать затонувший в Приморье катер — подробности

«Спасатели при помощи специального оборудования обследовали дно на предмет расположения затонувшего катера. Конечно, важно знать, где именно он затонул. Не исключено, что человек остался в кабине этого катера. А, может, он находится недалеко от него», — пояснил Михаил Исаметов.