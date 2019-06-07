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Posted 7 июня 2019, 06:09

Published 7 июня 2019, 06:09

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Спасатели продолжают искать затонувший в Приморье катер — подробности

7 июня 2019, 06:09
Сюжет
Эксклюзив
Специалисты МЧС России по Приморью в пятницу, 7 июня, продолжили поиски одного из пострадавших в результате инцидента, который произошёл накануне. Пока поиски результатов не дали, человека найти не удалось, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказал корреспонденту агентства пресс-секретарь ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, представители ведомства продолжили поиски пострадавшего. Специалисты пытаются найти катер, который затонул. Для этого они используют гидроакустический сонар.

«Спасатели при помощи специального оборудования обследовали дно на предмет расположения затонувшего катера. Конечно, важно знать, где именно он затонул. Не исключено, что человек остался в кабине этого катера. А, может, он находится недалеко от него», — пояснил Михаил Исаметов.

Пока поиски результатов не принесли. Они будут продолжены.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что накануне в районе острова Уши бухты Новик затонул катер. Прибывшим на месте спасателям удалось оказать помощь двум пострадавшим. В ночь на пятницу, 7 июня, был найден и третий приморец. Сейчас представители ведомства организовали поиски четвёртого человека, который в тот момент находился на борту.

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