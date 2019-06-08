Полицейский в Хабаровске отдал «красивый» номер за крупную сумму денег

Как рассказали корреспонденту агентства в Следственном комитете России по региону, 38-летний заместитель начальника отдела организации дорожно-патрульной службы и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю подозревается в получении взятки. По предварительной информации, один из жителей Хабаровска решил получить «красивый» номер на свой личный автомобиль. За это он дал вознаграждение сотруднику полиции в сумме 60 тысяч рублей.