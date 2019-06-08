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Posted 8 июня 2019, 05:42

Published 8 июня 2019, 05:42

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Полицейский в Хабаровске отдал «красивый» номер за крупную сумму денег

Полицейский в Хабаровске отдал «красивый» номер за крупную сумму денег

8 июня 2019, 05:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Уголовное дело
В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции за получение взятки. Пока подозреваемый свою вину не признал и от дачи показаний отказался, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в Следственном комитете России по региону, 38-летний заместитель начальника отдела организации дорожно-патрульной службы и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю подозревается в получении взятки. По предварительной информации, один из жителей Хабаровска решил получить «красивый» номер на свой личный автомобиль. За это он дал вознаграждение сотруднику полиции в сумме 60 тысяч рублей.

Подозреваемый свою вину в содеянном не признал и от дачи показаний отказался. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в столице Дальнего Востока была организована проверка в отношении старшего следователя СО владивостокского линейного отдела МВД России на транспорте. По предварительной версии, он склонил свидетеля к изменению показаний.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Хабаровск#Полицейские#Уголовное дело
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