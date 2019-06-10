Обновлённое отделение детской кардиохирургии откроют во Владивостоке

Posted 10 июня 2019, 05:59
Published 10 июня 2019, 05:59
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Поручение о совершенствовании службы детской кардиологической помощи дал губернатор края Олег Кожемяко. Временно исполняющая обязанности главного врача центра Надежда Горелик рассказала, что ремонтные бригады усердно работают на этаже. Они успешно завершили перепланировку помещений.
Для всего приморского края модернизация отделения очень важна, ведь именно сюда везут пациентов с подозрениями на врождённый порок сердца. В отделении детской кардиологии специалисты работают не только с экстренными, но и с плановыми пациентами. В любое время здесь готовы осмотреть, обследовать, проконсультировать, поставить диагноз и определить дальнейшую маршрутизацию маленького пациента. В случае необходимости специалисты готовы провести любые паллиативные операции без использования искусственного кровообращения.
Стоит отметить, что для нового отделения из бюджета края выделили более 25 миллионов рублей. Благодаря этому уже удалось закупить аппараты УЗИ, ЭКГ, велоэргометрии, следящую аппаратуру для палаты интенсивной терапии. Помимо прочего в палаты поставят новые кровати. Всего планируется приобрести 75 единиц медицинской техники.
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Развитие детского здравоохранения Приморского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в Приморье совершенствуется детская кардиологическая служба. В числе приоритетных задач — подготовка медицинских специалистов.