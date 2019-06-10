Обновлённое отделение детской кардиохирургии откроют во Владивостоке

Для всего приморского края модернизация отделения очень важна, ведь именно сюда везут пациентов с подозрениями на врождённый порок сердца. В отделении детской кардиологии специалисты работают не только с экстренными, но и с плановыми пациентами. В любое время здесь готовы осмотреть, обследовать, проконсультировать, поставить диагноз и определить дальнейшую маршрутизацию маленького пациента. В случае необходимости специалисты готовы провести любые паллиативные операции без использования искусственного кровообращения.