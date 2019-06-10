Туберкулёзом в детском саду Приморья заинтересовалась прокуратура

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что информацию о том, что у одного из воспитателей обнаружили признаки туберкулёза, подтвердили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации краевого центра. Специалисты пояснили, что в дошкольное учреждение на работу воспитатель был принят восемь месяцев назад. А во время работы состояние её здоровья ухудшилось, после чего и были выявлены признаки туберкулёза. В это время детей отправили к фтизиатру, а сотрудников детского сада отправили на флюорографию.