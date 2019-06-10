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Posted 10 июня 2019, 07:51

Published 10 июня 2019, 07:51

Modified 31 августа 2022, 20:12

Updated 31 августа 2022, 20:12

Туберкулёзом в детском саду Приморья заинтересовалась прокуратура

Туберкулёзом в детском саду Приморья заинтересовалась прокуратура

10 июня 2019, 07:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
В прокуратуре Приморского края организована проверка по факту информации о том, что у одного из воспитателей в детском саду № 34 во Владивостоке выявлены признаки туберкулёза. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в прокуратуре региона, по факту полученного сообщения в ведомстве организовали проверку, в ходе которой будет дана оценка обеспечению прав и гарантий детей на охрану их здоровья образовательным учреждением. Помимо этого будет проверено исполнение дошкольной организацией требований законодательства об основных гарантиях прав ребёнка и об образовании.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что информацию о том, что у одного из воспитателей обнаружили признаки туберкулёза, подтвердили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации краевого центра. Специалисты пояснили, что в дошкольное учреждение на работу воспитатель был принят восемь месяцев назад. А во время работы состояние её здоровья ухудшилось, после чего и были выявлены признаки туберкулёза. В это время детей отправили к фтизиатру, а сотрудников детского сада отправили на флюорографию.

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#Новости#Общество#Детский сад#Владивосток#Туберкулёз
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