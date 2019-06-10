У воспитательницы детского сада во Владивостоке выявили признаки туберкулёза

В мэрии краевого центра пояснили, что воспитатель была принята на работу в дошкольное учреждение восемь месяцев назад. При себе у неё была санитарная книжка. Специалист прошла медкомиссию, где никаких отклонений выявлено не было. Однако во время работы состояние здоровья воспитателя ухудшилось.