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Posted 10 июня 2019, 05:41

Published 10 июня 2019, 05:41

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

У воспитательницы детского сада во Владивостоке выявили признаки туберкулёза

У воспитательницы детского сада во Владивостоке выявили признаки туберкулёза

10 июня 2019, 05:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Эксклюзив
У одной из воспитательниц детского сада № 34, который расположен в районе улицы Сабанеева во Владивостоке, обнаружили признаки туберкулёза. Детей отправили на приём к фтизиатру, а воспитателей отправили на флюорографию. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали в пресс-службе администрации города.

В мэрии краевого центра пояснили, что воспитатель была принята на работу в дошкольное учреждение восемь месяцев назад. При себе у неё была санитарная книжка. Специалист прошла медкомиссию, где никаких отклонений выявлено не было. Однако во время работы состояние здоровья воспитателя ухудшилось.

«Воспитатель обратилась в медицинское учреждение, где у неё выявили признаки туберкулёза. После этого всех других сотрудников детского сада отправили на флюорографию, а детей отправили к фтизиатру. В учреждение прибыли представители Роспотребнадзора, которые вынесли предписание. В итоге, в детском саду была проведена дезинфекция», — рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

Дошкольное учреждение на карантин не закрыли. Воспитатель от детей отстранена и отправлена на дальнейшее лечение. В мэрии также пояснили, что при осмотре детей никаких признаков инфекционного заболевания выявлено не было.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине апреля текущего года у четырёх жителей Уссурийского городского округа была обнаружена активная форма туберкулёза. Однако отправить их на лечение удалось только после прихода судебных приставов.

#Новости#Общество#Детский сад#Владивосток#Эксклюзив#Туберкулёз
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