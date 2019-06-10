У воспитательницы детского сада во Владивостоке выявили признаки туберкулёза

Posted 10 июня 2019, 05:41
Published 10 июня 2019, 05:41
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
В мэрии краевого центра пояснили, что воспитатель была принята на работу в дошкольное учреждение восемь месяцев назад. При себе у неё была санитарная книжка. Специалист прошла медкомиссию, где никаких отклонений выявлено не было. Однако во время работы состояние здоровья воспитателя ухудшилось.
«Воспитатель обратилась в медицинское учреждение, где у неё выявили признаки туберкулёза. После этого всех других сотрудников детского сада отправили на флюорографию, а детей отправили к фтизиатру. В учреждение прибыли представители Роспотребнадзора, которые вынесли предписание. В итоге, в детском саду была проведена дезинфекция», — рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.
Дошкольное учреждение на карантин не закрыли. Воспитатель от детей отстранена и отправлена на дальнейшее лечение. В мэрии также пояснили, что при осмотре детей никаких признаков инфекционного заболевания выявлено не было.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине апреля текущего года у четырёх жителей Уссурийского городского округа была обнаружена активная форма туберкулёза. Однако отправить их на лечение удалось только после прихода судебных приставов.