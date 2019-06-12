У водителей Владивостока возникнет проблема с проездом на одной из улиц

Posted 12 июня 2019, 03:44
Published 12 июня 2019, 03:44
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Рабочие и техника подрядной организации начали работу на улице Калинина во Владивостоке. Здесь от поворота на сквер Рыбацкой славы до остановки «Зеленый остров» капитально отремонтируют дорогу, тротуары, восстановят люки и решетки инженерных коммуникаций, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.
В городском управлении дорог и благоустройства отметили, что это уже десятый адрес, на котором начинаются капитальные ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего же дорожникам предстоит провести капремонт по данному проекту на 15 улицах краевого центра.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что со среды, 12 июня, на полмесяца закроют проезд на участке дороги от пересечения с улицей Иманская до пересечения с Океанским проспектом. Там будет организовано строительство кольцевого водопровода. Кроме того, до субботы, 15 июня, ограничено движение в районе дома № 1 по улице Балтинская. Необходимость возникла из-за ремонта сети канализации.
Напомним, меньше чем через месяц в столице Дальнего Востока начнётся капитальный ремонт Некрасовского путепровода. Из-за этого во Владивостоке появится альтернативная дорога. А приморцы в соцсетях уже высказывают свои опасения по поводу того, что на это время в городе дорожного коллапса не ожидать.