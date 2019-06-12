У водителей Владивостока возникнет проблема с проездом на одной из улиц

Напомним, меньше чем через месяц в столице Дальнего Востока начнётся капитальный ремонт Некрасовского путепровода. Из-за этого во Владивостоке появится альтернативная дорога. А приморцы в соцсетях уже высказывают свои опасения по поводу того, что на это время в городе дорожного коллапса не ожидать.