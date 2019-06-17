Токсичную партию морепродуктов выявили в Приморье

Posted 17 июня 2019, 06:30
Published 17 июня 2019, 06:30
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю, в Лазовском районе региона специалисты нашли партию креветки весом более 4,5 тонн. Исследования показали, что в продукте превышена допустимая норма содержания мышьяка в более чем два раза.
В итоге продукт был признан не соответствующим положенным требования. Информация о результатах исследований была передана в заинтересованные органы. Кроме того, о том, что продукт некачественный, узнал и сам владелец. Информация была доведена до него для того, чтобы предотвратить её дальнейшую реализацию.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Хасанском районе Приморья сотрудники ведомства нашли опасное мясо краба. По результатам лабораторных исследований, в продукте выявили бактерию золотистого стафилококка. Употребление деликатеса могло вызвать пищевое отравление у потребителей.