Токсичную партию морепродуктов выявили в Приморье

В итоге продукт был признан не соответствующим положенным требования. Информация о результатах исследований была передана в заинтересованные органы. Кроме того, о том, что продукт некачественный, узнал и сам владелец. Информация была доведена до него для того, чтобы предотвратить её дальнейшую реализацию.