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Posted 17 июня 2019, 06:30

Published 17 июня 2019, 06:30

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Токсичную партию морепродуктов выявили в Приморье

Токсичную партию морепродуктов выявили в Приморье

17 июня 2019, 06:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Восток-Медиа FISH
В Приморье изъяли крупную партию креветки гребенчатой, где была превышена допустимая норма содержания мышьяка. Информация о результатах исследований доведена до владельца для того, чтобы предотвратить реализацию некачественной продукции. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю, в Лазовском районе региона специалисты нашли партию креветки весом более 4,5 тонн. Исследования показали, что в продукте превышена допустимая норма содержания мышьяка в более чем два раза.

В итоге продукт был признан не соответствующим положенным требования. Информация о результатах исследований была передана в заинтересованные органы. Кроме того, о том, что продукт некачественный, узнал и сам владелец. Информация была доведена до него для того, чтобы предотвратить её дальнейшую реализацию.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Хасанском районе Приморья сотрудники ведомства нашли опасное мясо краба. По результатам лабораторных исследований, в продукте выявили бактерию золотистого стафилококка. Употребление деликатеса могло вызвать пищевое отравление у потребителей.

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