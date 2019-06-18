И мимо едут: минивэн дотла сгорел в Приморье

«Снял и поехал себе дальше. А народ снимает. Я бы точно остановилась. Хотя бы посмотреть, что с водителем. Может, помощь потребовалась бы. Надеюсь, там всё в порядке с людьми. Главное сразу в соцсети это кинуть. Зачем кого-то спасать», — реакция пользователей соцсетей.