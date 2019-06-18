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Posted 18 июня 2019, 03:17

Published 18 июня 2019, 03:17

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

И мимо едут: минивэн дотла сгорел в Приморье

И мимо едут: минивэн дотла сгорел в Приморье

18 июня 2019, 03:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Пожар
На объездной трассе в Уссурийского городском округе Приморья сгорел автомобиль. Очевидцы не рассказали о том, по каким причинам могло произойти ЧП. Единственное, что они успели сделать, это снять на камеру мобильного телефона автомобиль и узнать его марку. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Видеоматериал с места событий распространили очевидцы практически во всех пабликах в социальной сети Instagram. Так, в группе dps_vl пользователи пояснили, что в районе объездной трассы в Уссурийском городском округе они заметили горящий автомобиль. По их версии, якобы транспортное средство марки Toyota Noah сгорело почти дотла. А в паблике dpskontrol_125rus появилось видео с места происшествия.

Некоторые юзеры с возмущением отнеслись к инциденту. Они осудили тех, кто в этот момент решил не остановиться и узнать о состоянии водителя или других участников инцидента, а проехать мимо, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.

«Снял и поехал себе дальше. А народ снимает. Я бы точно остановилась. Хотя бы посмотреть, что с водителем. Может, помощь потребовалась бы. Надеюсь, там всё в порядке с людьми. Главное сразу в соцсети это кинуть. Зачем кого-то спасать», — реакция пользователей соцсетей.

Очевидцы, при этом, не уточнили, где именно находился водитель транспортного средства. А в причинах пожара на приморской дороге теперь предстоит разобраться компетентным органам.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Дальнегорском городском округе сгорел автомобиль скорой медицинской помощи. Некоторые очевидцы также решили снять произошедшее на камеру мобильного телефона, но при этом проехать мимо. Такая реакция возмутила других юзеров.

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#Новости#Пожар#Владивосток#Уссурийск#ДТП
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