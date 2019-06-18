И мимо едут: минивэн дотла сгорел в Приморье

Posted 18 июня 2019, 03:17
Published 18 июня 2019, 03:17
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Видеоматериал с места событий распространили очевидцы практически во всех пабликах в социальной сети Instagram. Так, в группе dps_vl пользователи пояснили, что в районе объездной трассы в Уссурийском городском округе они заметили горящий автомобиль. По их версии, якобы транспортное средство марки Toyota Noah сгорело почти дотла. А в паблике dpskontrol_125rus появилось видео с места происшествия.
Некоторые юзеры с возмущением отнеслись к инциденту. Они осудили тех, кто в этот момент решил не остановиться и узнать о состоянии водителя или других участников инцидента, а проехать мимо, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.
«Снял и поехал себе дальше. А народ снимает. Я бы точно остановилась. Хотя бы посмотреть, что с водителем. Может, помощь потребовалась бы. Надеюсь, там всё в порядке с людьми. Главное сразу в соцсети это кинуть. Зачем кого-то спасать», — реакция пользователей соцсетей.
Очевидцы, при этом, не уточнили, где именно находился водитель транспортного средства. А в причинах пожара на приморской дороге теперь предстоит разобраться компетентным органам.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Дальнегорском городском округе сгорел автомобиль скорой медицинской помощи. Некоторые очевидцы также решили снять произошедшее на камеру мобильного телефона, но при этом проехать мимо. Такая реакция возмутила других юзеров.