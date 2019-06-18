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Posted 18 июня 2019, 14:51

Published 18 июня 2019, 14:51

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Опубликовано видео перехвата американского В-52Н российскими военными

18 июня 2019, 14:51
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлен перехват отечественным истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.

Представители ведомства подчеркнули, что границ американский самолет не нарушил, а Су-27 произвел перехват соответственно с международными стандартами, пишет RNS.

Ранее 17 июня Минобороны сообщило о проведенном перехвате нескольких бомбардировщиков, которые приближались к границе России по направлению от Черного и Балтийского морей.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные полеты бомбардировщиков США вызывают напряжение между странами.

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