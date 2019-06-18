Опубликовано видео перехвата американского В-52Н российскими военными

Posted 18 июня 2019, 14:51
Published 18 июня 2019, 14:51
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Представители ведомства подчеркнули, что границ американский самолет не нарушил, а Су-27 произвел перехват соответственно с международными стандартами, пишет RNS.
Ранее 17 июня Минобороны сообщило о проведенном перехвате нескольких бомбардировщиков, которые приближались к границе России по направлению от Черного и Балтийского морей.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные полеты бомбардировщиков США вызывают напряжение между странами.