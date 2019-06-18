Росгидромет назвал Улан-Удэ и Хабаровск самыми солнечными городами страны

Posted 17 июня 2019, 23:28
Published 17 июня 2019, 23:28
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Данную информацию выложил у себя на официальной страничке в социальной сети Росгидромет в разделе «Интересный факт». Так, по данным ведомства, в столице Бурятии солнце светит 2797 часов в году, а в Хабаровске — 2449 часов.
Интересно, что некоторые читатели официальной странички Росгидромета были удивлены такой информации. По мнению многих, солнечные города не могут находиться на Дальнем Востоке.
Сами читатели рубрики «Интересный факт» были готовы вступить в полемику и отстоять право Улан-Удэ и Хабаровска называться самыми солнечными городами страны. Кто-то даже писал, что из-за особого географического положения и климатического пояса яркое солнце светит не только летом, но и зимой.
Также сотрудники ведомства посчитали, что интересной информацией является тот факт, что на Дальнем Востоке находится ещё и самое ветреное место в России — мыс Тайгонос в Магаданской области. Там порывы ветра достигают 208 километров в час, что сравнимо с ураганным ветром.