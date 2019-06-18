Росгидромет назвал Улан-Удэ и Хабаровск самыми солнечными городами страны

Также сотрудники ведомства посчитали, что интересной информацией является тот факт, что на Дальнем Востоке находится ещё и самое ветреное место в России — мыс Тайгонос в Магаданской области. Там порывы ветра достигают 208 километров в час, что сравнимо с ураганным ветром.