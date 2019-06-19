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Posted 19 июня 2019, 05:25

Published 19 июня 2019, 05:25

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Приморье продолжает готовиться к отопительному сезону

Приморье продолжает готовиться к отопительному сезону

19 июня 2019, 05:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Готовность тепловых сетей к новому отопительному сезону в Приморском крае перешагнула 36 процентов. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам.

Сейчас коммунальщики продолжают, испытывать на прочность теплотрассы, менять аварийные участки, восстанавливать теплоизоляцию трубопроводов.

«Основные участки, которые подлежат замене, выявляются как в ходе гидравлических испытаний, которые проводятся сразу после отключения отопления, так и в результате анализа прошедшей зимы. Те места, где произошло наибольшее число аварийных ситуаций в ходе отопительного сезона, летом и ремонтируются», – пояснили в департаменте.

Бригады рабочих также утепляют трубопроводы специальными материалами, чтобы избежать потери тепловой энергии. Врио вице-губернатора региона Елена Пархоменко отметила, что в этом году к новому отопительному сезону в Приморье предстоит подготовить 14,5 тысячи жилых домов, 840 котельных, 2,2 тысячи километров тепловых сетей, более 7 тысяч километров водопроводных и канализационных коммуникаций. Работы проходят в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

«Особое внимание обращаем на те населённые пункты, где возникали проблемы минувшей зимой, где были длительные отключения от коммунальных услуг, на работу аварийно-диспетчерских служб», – подчеркнула замглавы региона.

Глава Приморья Олег Кожемяко поставил задачу учесть и исправить все ошибки и недоработки прошлых лет.

«Мы направляем значительные средства на подготовку к зиме, и отдача должна быть соответствующая. Край готов поддерживать проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры в городах и районах», – заявил Губернатор.

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