Приморье продолжает готовиться к отопительному сезону

Бригады рабочих также утепляют трубопроводы специальными материалами, чтобы избежать потери тепловой энергии. Врио вице-губернатора региона Елена Пархоменко отметила, что в этом году к новому отопительному сезону в Приморье предстоит подготовить 14,5 тысячи жилых домов, 840 котельных, 2,2 тысячи километров тепловых сетей, более 7 тысяч километров водопроводных и канализационных коммуникаций. Работы проходят в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.