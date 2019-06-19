Приморье продолжает готовиться к отопительному сезону

Posted 19 июня 2019, 05:25
Published 19 июня 2019, 05:25
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Сейчас коммунальщики продолжают, испытывать на прочность теплотрассы, менять аварийные участки, восстанавливать теплоизоляцию трубопроводов.
«Основные участки, которые подлежат замене, выявляются как в ходе гидравлических испытаний, которые проводятся сразу после отключения отопления, так и в результате анализа прошедшей зимы. Те места, где произошло наибольшее число аварийных ситуаций в ходе отопительного сезона, летом и ремонтируются», – пояснили в департаменте.
Бригады рабочих также утепляют трубопроводы специальными материалами, чтобы избежать потери тепловой энергии. Врио вице-губернатора региона Елена Пархоменко отметила, что в этом году к новому отопительному сезону в Приморье предстоит подготовить 14,5 тысячи жилых домов, 840 котельных, 2,2 тысячи километров тепловых сетей, более 7 тысяч километров водопроводных и канализационных коммуникаций. Работы проходят в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.
«Особое внимание обращаем на те населённые пункты, где возникали проблемы минувшей зимой, где были длительные отключения от коммунальных услуг, на работу аварийно-диспетчерских служб», – подчеркнула замглавы региона.
Глава Приморья Олег Кожемяко поставил задачу учесть и исправить все ошибки и недоработки прошлых лет.
«Мы направляем значительные средства на подготовку к зиме, и отдача должна быть соответствующая. Край готов поддерживать проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры в городах и районах», – заявил Губернатор.