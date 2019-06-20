Дети-сироты получают своё жильё в Приморском крае

«Нам предложили несколько квартир на выбор, чтобы мы определили лучший для себя вариант. Здесь и детский сад рядом, и школа, куда скоро пойдут дети. Очень нравится этот район. Хочется пожелать остальным участникам программы, тем, кто только в ожидании квартиры, — терпения. Государство обязательно поможет, и они будут радоваться своему жилью так же, как мы», — поделилась Оксана.