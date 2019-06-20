Дети-сироты получают своё жильё в Приморском крае

Posted 20 июня 2019, 04:43
Published 20 июня 2019, 04:43
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, молодая семья из Владивостока Оксана и Роман Усенко стали счастливыми обладателями собственной жилплощади. Совсем недавно им вручили ключи от квартиры в посёлке Трудовое. Рядом с их домом есть вся необходимая социальная инфраструктура: школа, детский сад и поликлиника.
«Нам предложили несколько квартир на выбор, чтобы мы определили лучший для себя вариант. Здесь и детский сад рядом, и школа, куда скоро пойдут дети. Очень нравится этот район. Хочется пожелать остальным участникам программы, тем, кто только в ожидании квартиры, — терпения. Государство обязательно поможет, и они будут радоваться своему жилью так же, как мы», — поделилась Оксана.
Всего в этом году во Владивостоке планируется вручить не менее 23 квартир в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013–2021 годы. Еще 29 жилых помещений смогут приобрести обладатели сертификатов.
В краевом департаменте образования и науки отметили, что вопрос обеспечения жильём детей-сирот стоит на особом контроле губернатора. Принят целый ряд мер по устранению очереди на получение квартир этой категорией граждан.