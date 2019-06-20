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Posted 20 июня 2019, 04:43

Published 20 июня 2019, 04:43

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Дети-сироты получают своё жильё в Приморском крае

Дети-сироты получают своё жильё в Приморском крае

20 июня 2019, 04:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
В Приморском крае собственные квартиры получили 163 человека, относящиеся к категории дети-сироты. Ещё 22 приморца получили сертификаты и самостоятельно подберут себе квартиру, двое из них это право уже реализовали, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, молодая семья из Владивостока Оксана и Роман Усенко стали счастливыми обладателями собственной жилплощади. Совсем недавно им вручили ключи от квартиры в посёлке Трудовое. Рядом с их домом есть вся необходимая социальная инфраструктура: школа, детский сад и поликлиника.

«Нам предложили несколько квартир на выбор, чтобы мы определили лучший для себя вариант. Здесь и детский сад рядом, и школа, куда скоро пойдут дети. Очень нравится этот район. Хочется пожелать остальным участникам программы, тем, кто только в ожидании квартиры, — терпения. Государство обязательно поможет, и они будут радоваться своему жилью так же, как мы», — поделилась Оксана.

Всего в этом году во Владивостоке планируется вручить не менее 23 квартир в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013–2021 годы. Еще 29 жилых помещений смогут приобрести обладатели сертификатов.

В краевом департаменте образования и науки отметили, что вопрос обеспечения жильём детей-сирот стоит на особом контроле губернатора. Принят целый ряд мер по устранению очереди на получение квартир этой категорией граждан.

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#Новости#Общество#АПК#Дети-сироты
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