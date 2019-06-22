Задержанного бывшего чиновника Минпромторга отправили в Хабаровск

По данным надзорного ведомства Василий Шихалев с октября 2013 по ноябрь 2018 года, курировал вопросы, связанные с инвестиционными проектами, в том числе и в лесном хозяйстве. Пользуясь своим высоким положением в региональном правительстве, чиновник «покрывал» одну из лесозаготовительных организаций, руководителем которой являлся Пудовкин.