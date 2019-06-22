Задержанного бывшего чиновника Минпромторга отправили в Хабаровск

Posted 22 июня 2019, 09:50
Published 22 июня 2019, 09:50
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Как информирует «Интерфакс», Владимир Потапкин занимал должность директора департамента химико-технологического лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий министерства промышленности и торговли России.
Согласно данным источника, Владимир Потапкин может стать фигурантом уголовного дела миллиардном хищении государственных средств, выделенных на развитие лесопромышленного направления Хабаровского края. Ранее в поле зрения силовиков попались ещё два фигуранта: бывший заместитель председателя правительства края Василий Шихалев и бизнесмен Александр Пудовкин, оба находятся под следствием.
По данным надзорного ведомства Василий Шихалев с октября 2013 по ноябрь 2018 года, курировал вопросы, связанные с инвестиционными проектами, в том числе и в лесном хозяйстве. Пользуясь своим высоким положением в региональном правительстве, чиновник «покрывал» одну из лесозаготовительных организаций, руководителем которой являлся Пудовкин.
Позже в ходе проведенной проверки, стало очевидно, что задуманный крупный инвестиционный проект по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края реализовывать никто не будет, однако сумму, превышающую 1 миллиард рублей, в форме государственной субсидии лесопользователь получил.