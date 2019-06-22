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Posted 22 июня 2019, 09:50

Published 22 июня 2019, 09:50

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Задержанного бывшего чиновника Минпромторга отправили в Хабаровск

Задержанного бывшего чиновника Минпромторга отправили в Хабаровск

22 июня 2019, 09:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Подозреваемого в причастности к особо крупных хищениям, экс-чиновника Минпромторга отвечавшего за развитие лесной отрасли доставили в Хабаровск после задержания в Москве, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как информирует «Интерфакс», Владимир Потапкин занимал должность директора департамента химико-технологического лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий министерства промышленности и торговли России.

Согласно данным источника, Владимир Потапкин может стать фигурантом уголовного дела миллиардном хищении государственных средств, выделенных на развитие лесопромышленного направления Хабаровского края. Ранее в поле зрения силовиков попались ещё два фигуранта: бывший заместитель председателя правительства края Василий Шихалев и бизнесмен Александр Пудовкин, оба находятся под следствием.

По данным надзорного ведомства Василий Шихалев с октября 2013 по ноябрь 2018 года, курировал вопросы, связанные с инвестиционными проектами, в том числе и в лесном хозяйстве. Пользуясь своим высоким положением в региональном правительстве, чиновник «покрывал» одну из лесозаготовительных организаций, руководителем которой являлся Пудовкин.

Позже в ходе проведенной проверки, стало очевидно, что задуманный крупный инвестиционный проект по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края реализовывать никто не будет, однако сумму, превышающую 1 миллиард рублей, в форме государственной субсидии лесопользователь получил.

#Новости#Хабаровский край#Общество
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