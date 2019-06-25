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Posted 25 июня 2019, 06:19

Published 25 июня 2019, 06:19

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

В Улан-Удэ компания по вывозу мусора выставила счёт умершей женщине

В Улан-Удэ компания по вывозу мусора выставила счёт умершей женщине

25 июня 2019, 06:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мусор
Скончавшейся жительнице столицы республики Бурятия компания, занимающейся вывозом твёрдых бытовых отходов, прислала счёт за вывоз мусора. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

О таком необоснованном начислении сообщила уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова. Она рассказала, что к ней стали всё чаще обращаться жители Бурятии с вопросами о работе новой системы вывоза бытовых отходов.

По её словам, люди сетуют на то, что мусор вывозится не очень часто. Также граждане не понимают по каким показателям у них складывается итоговый счёт «за мусор».

Чаще всего жильцы многоквартирных домов оставляют жалобы на компанию «ЭкоАльянс», занимающуюся вывозом отходов. По словам людей, компания совершенно безалаберно ведёт себя по отношению к ним. Ни один телефон, указанный на сайте, не работает, а созданный чат в мессенджере не решает возникающих проблем.

Ранее агентство «Восток-Медиа» сообщало о том, что частный сектор города Улан-Удэ находится под угрозой и в скором времени может утонуть в мусоре. Региональный оператор, занимающийся вывозом твёрдых бытовых отходов, до конца текущего года планирует отказаться от подворового сбора мусора.

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#Новости#Мусор#Управляющая компания#Бурятия#Мусоровоз
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