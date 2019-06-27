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Posted 27 июня 2019, 03:05

Published 27 июня 2019, 03:05

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Домашний скот в Приморье заразился бруцеллёзом

Домашний скот в Приморье заразился бруцеллёзом

27 июня 2019, 03:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Домашние животные
В Октябрьском районе Приморья у крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве нашли бруцеллёз. Теперь на территории будут введены ограничительные мероприятия, так как болезнь опасна для человека, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю, в селе Синельникова - 2 в Октябрьском районе края у крупного рогатого скота зафиксирован бруцеллёз. Это болезнь, к которой в большей степени восприимчивы овцы, козы, свиньи и крупный рогатый скот. От больных животных могут заразиться и сами жители региона. Они могут «получить» инфекцию при помощи шерсти и пуха большых животных, а также при употреблении молочной продукции и мяса, полученных от животных, но недостаточно обработанных.

Теперь специалисты введёт ограничительные мероприятия на территории, где находятся больной рогатый скот. А приморцев предупредили о том, что молочную продукцию стоит брать там, где могут подтвердить её качество с помощью специальных документов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в прошлом году аналогичная инфекция была зафиксирована на территории Хорольского и Пограничного районов Приморья.

#Новости#Общество#Владивосток#Инфекция#Домашние животные#Михайловский район
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