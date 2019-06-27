Домашний скот в Приморье заразился бруцеллёзом

Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю, в селе Синельникова - 2 в Октябрьском районе края у крупного рогатого скота зафиксирован бруцеллёз. Это болезнь, к которой в большей степени восприимчивы овцы, козы, свиньи и крупный рогатый скот. От больных животных могут заразиться и сами жители региона. Они могут «получить» инфекцию при помощи шерсти и пуха большых животных, а также при употреблении молочной продукции и мяса, полученных от животных, но недостаточно обработанных.