Домашний скот в Приморье заразился бруцеллёзом

Posted 27 июня 2019, 03:05
Published 27 июня 2019, 03:05
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю, в селе Синельникова - 2 в Октябрьском районе края у крупного рогатого скота зафиксирован бруцеллёз. Это болезнь, к которой в большей степени восприимчивы овцы, козы, свиньи и крупный рогатый скот. От больных животных могут заразиться и сами жители региона. Они могут «получить» инфекцию при помощи шерсти и пуха большых животных, а также при употреблении молочной продукции и мяса, полученных от животных, но недостаточно обработанных.
Теперь специалисты введёт ограничительные мероприятия на территории, где находятся больной рогатый скот. А приморцев предупредили о том, что молочную продукцию стоит брать там, где могут подтвердить её качество с помощью специальных документов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в прошлом году аналогичная инфекция была зафиксирована на территории Хорольского и Пограничного районов Приморья.