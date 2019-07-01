У семи человек из Хабаровского края нашли следы опасных бактерий

Posted 1 июля 2019, 08:03
Published 1 июля 2019, 08:03
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Все люди госпитализированы и находятся на диагностическом обследовании. На сегодняшний день у них обнаружены лишь следы бактерий бруцелл. Чтобы подтвердить их наличие в организме, нужно проводить долгие исследования и анализы. Жители края были отправлены в больницы после того как в конце июня в фермерском хозяйстве «Даниленко», расположенном в поселке Кутузовка, у семи коз нашли бруцеллез.
Примечательно, что больные козы были ранее приобретены в ЕАО, где также вспыхнуло данное заболевание.
Отметим, что для человека данное заболевание тоже является опасным. Контактирующие с зараженными овцами, козами и другими крупными рогатыми животными, могут подхватить бактерию от шерсти, пуха и мясомолочных продуктов. В некоторых случаях болезнь длится по два-три месяца, но в редких исключениях может протекать на протяжении нескольких лет.
Ранее «Восток-Медиа» сообщал, что в Приморском крае также были обнаружены признаки бруцеллеза у крупного рогатого скота. Больные животные были зафиксированы в селе Синельникова – 2, в Октябрьском районе приморского края.Специалисты ввели карантинные мероприятия на территории фермерского хозяйства. Жители Приморья должны быть предельно аккуратными, чтобы не заразиться данным заболеванием. Не стоит приобретать мясо и молоко без документов, подтверждающих качество и безопасность.