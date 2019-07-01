У семи человек из Хабаровского края нашли следы опасных бактерий

Все люди госпитализированы и находятся на диагностическом обследовании. На сегодняшний день у них обнаружены лишь следы бактерий бруцелл. Чтобы подтвердить их наличие в организме, нужно проводить долгие исследования и анализы. Жители края были отправлены в больницы после того как в конце июня в фермерском хозяйстве «Даниленко», расположенном в поселке Кутузовка, у семи коз нашли бруцеллез.