Как лягушки будем скоро квакать: ливни с грозами идут на Приморье

Posted 3 июля 2019, 06:10
Published 3 июля 2019, 06:10
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Сотрудники портала «Примпогода» рассказали корреспонденту агентства о том, что регион находится под влиянием высотного циклона, который медленно сместился над югом Дальнего Востока. Это и стало причиной ухудшения погодных условий в крае. На большей территории региона прошли дожди.
На протяжении всего дня в среду, 3 июля, в регионе в отдельных районах не исключены ливни с грозами. Дожди распространятся на большую территорию края. Владивосток находится под покровительством тумана и мороси, которая в дальнейшем перейдёт в дождь. При этом температура воздуха существенно не изменится.
Синоптики отметили, что в ближайшие дни ситуация в крае не изменится. Максимальная температура воздуха в четверг, 4 июля, не превысит +16 градусов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что, возможно, погодная ситуация улучшится в пятницу, 5 июля. Солнце всё же решит прийти в регион, однако пока синоптики говорят о том, что это предположительный прогноз. И никак не точный.