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Posted 3 июля 2019, 06:10

Published 3 июля 2019, 06:10

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Как лягушки будем скоро квакать: ливни с грозами идут на Приморье

Как лягушки будем скоро квакать: ливни с грозами идут на Приморье

3 июля 2019, 06:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Погода
Дожди заполнят большую часть Приморья в среду, 3 июля. Не исключены ливни с грозами. И ситуация в ближайшие дни никак не изменится, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники портала «Примпогода» рассказали корреспонденту агентства о том, что регион находится под влиянием высотного циклона, который медленно сместился над югом Дальнего Востока. Это и стало причиной ухудшения погодных условий в крае. На большей территории региона прошли дожди.

На протяжении всего дня в среду, 3 июля, в регионе в отдельных районах не исключены ливни с грозами. Дожди распространятся на большую территорию края. Владивосток находится под покровительством тумана и мороси, которая в дальнейшем перейдёт в дождь. При этом температура воздуха существенно не изменится.

Синоптики отметили, что в ближайшие дни ситуация в крае не изменится. Максимальная температура воздуха в четверг, 4 июля, не превысит +16 градусов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что, возможно, погодная ситуация улучшится в пятницу, 5 июля. Солнце всё же решит прийти в регион, однако пока синоптики говорят о том, что это предположительный прогноз. И никак не точный.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток
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