Как лягушки будем скоро квакать: ливни с грозами идут на Приморье

На протяжении всего дня в среду, 3 июля, в регионе в отдельных районах не исключены ливни с грозами. Дожди распространятся на большую территорию края. Владивосток находится под покровительством тумана и мороси, которая в дальнейшем перейдёт в дождь. При этом температура воздуха существенно не изменится.