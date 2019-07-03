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Posted 2 июля 2019, 23:32

Published 2 июля 2019, 23:32

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Пока в Приморье моросит, над Тихим океаном образовались два тропических циклона

Пока в Приморье моросит, над Тихим океаном образовались два тропических циклона

2 июля 2019, 23:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Погода
Значительных улучшений погодной обстановки в Приморском крае не будет. Кроме того, над Тихим океаном образовалось сразу два тропических циклона, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным «Примпогоды», прошедшей ночью осадки в регионе пошли на убыль. Однако сегодня, 3 июля, днём дожди могут возобновиться. При этом температурный фон будет прежним.

В столице Дальневосточного федерального округа значительных улучшений в погоде не ожидается.

«Во Владивостоке всё тот же туман, морось. Днём усилится южный ветер. Температурный фон останется на прежнем уровне», — рассказали специалисты.

Между тем, стало известно об образовании сразу двух тропических циклона. Однако вероятность того, что они окажут влияние на регион очень мала.

«Скорее всего развития своего они не получат, как и предыдущая депрессия, которая прошла в минувшие выходные над Японскими островами, и вызвала там обильные дожди с сильным ветром», — уточнили специалисты.

Между тем, следить за ситуацией синоптики обязательно продолжат, а об изменениях обязательно сообщат дополнительно.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что июль перенял дождливую эстафету июня. Дожди будут наблюдаться по краю фактически всю первую семидневку июля.

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#Новости#Общество#Погода
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