В центре Владивостока «носятся» эвакуаторы

Posted 3 июля 2019, 07:08
Published 3 июля 2019, 07:08
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
В социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus очевидцы рассказали о том, что в центре Владивостока начали свою работу эвакуаторы. Их, если очень хочется, можно встретить в районе привокзальной площади, а также в районе улицы Светланская. Естественно, их внимание обращено на тех, кто оставил свой автомобиль в неположенном месте.
Напомним, за неправильную парковку жителей Приморья могут оштрафовать.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине июня текущего года жители Владивостока также заметили эвакуатор в центре города. Эвакуация автомобилей на улице Набережная, которая, как правило, запаркована с обеих сторон, послужила причиной образования серьёзной пробки.
Однако и с эвакуацией в краевом центре есть проблемы. Так, эвакуаторщиков города обвинили в нарушении правил дорожного движения — местные жители считают, что работники данной сферы не подчиняются законам, так как у них есть «некие серьёзные покровители».