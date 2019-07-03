В центре Владивостока «носятся» эвакуаторы

В социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus очевидцы рассказали о том, что в центре Владивостока начали свою работу эвакуаторы. Их, если очень хочется, можно встретить в районе привокзальной площади, а также в районе улицы Светланская. Естественно, их внимание обращено на тех, кто оставил свой автомобиль в неположенном месте.