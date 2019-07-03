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Posted 3 июля 2019, 07:08

Published 3 июля 2019, 07:08

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

В центре Владивостока «носятся» эвакуаторы

В центре Владивостока «носятся» эвакуаторы

3 июля 2019, 07:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Эвакуатор
В центре Владивостока «собрались» эвакуаторы, которые в одно из то же время на разных улицах забирают транспортные средства у тех водителей, кто, возможно, не знает правил парковки. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus очевидцы рассказали о том, что в центре Владивостока начали свою работу эвакуаторы. Их, если очень хочется, можно встретить в районе привокзальной площади, а также в районе улицы Светланская. Естественно, их внимание обращено на тех, кто оставил свой автомобиль в неположенном месте.

Напомним, за неправильную парковку жителей Приморья могут оштрафовать.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине июня текущего года жители Владивостока также заметили эвакуатор в центре города. Эвакуация автомобилей на улице Набережная, которая, как правило, запаркована с обеих сторон, послужила причиной образования серьёзной пробки.

Однако и с эвакуацией в краевом центре есть проблемы. Так, эвакуаторщиков города обвинили в нарушении правил дорожного движения — местные жители считают, что работники данной сферы не подчиняются законам, так как у них есть «некие серьёзные покровители».

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#Новости#Общество#Владивосток#Эвакуатор
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