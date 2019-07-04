Приморец осквернил могилу начальника из-за денег

Posted 4 июля 2019, 07:57
Published 4 июля 2019, 07:57
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
В прокуратуре Приморского края корреспонденту агентства пояснили, что один из жителей Спасского района Приморья осквернил надмогильное сооружение, установленное на месте захоронения. Мужчина испытывал неприязненные отношения к своему бывшему начальнику, который умер. Тот ещё при жизни не вернул ему денежный долг, однако пока неизвестно, задолжал ли начальник заработную плату, или просто «занимал» денежные средства у подчинённого.
В итоге, подозреваемый, испытывая огромную злость и ненависть из-за отсутствия обещанных денег, отправился на место захоронения, где и напомнил о себе начальнику. Он, при помощи шприца, распылил краску на лицевую сторону гранитного памятника. Изображение умершего оказалось испорчено.
С помощью камер видеонаблюдения нарушителя удалось найти. К слову, камеры установил сын умершего, так как место захоронения бывшего начальника и ранее пытались осквернить. Вину подозреваемый признал в полном объёме. В отношении него было возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что трое подростков чуть не уничтожили кладбище в этом же районе края. Нарушители были найдены, а их родителей привлекли к ответственности.