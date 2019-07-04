Приморец осквернил могилу начальника из-за денег

В прокуратуре Приморского края корреспонденту агентства пояснили, что один из жителей Спасского района Приморья осквернил надмогильное сооружение, установленное на месте захоронения. Мужчина испытывал неприязненные отношения к своему бывшему начальнику, который умер. Тот ещё при жизни не вернул ему денежный долг, однако пока неизвестно, задолжал ли начальник заработную плату, или просто «занимал» денежные средства у подчинённого.