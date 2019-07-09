История в одном из торговых центров в Приморье вылилась в уголовное дело

В следственном управлении Следственного комитета России корреспонденту агентства пояснили, что, по предварительной информации, случай произошёл ещё на минувших выходных, а именно в воскресенье, 7 июля. Так, в игровой комнате в одном из торговых центров в Уссурийске 2-летний ребёнок на детском аттракционе «Автодром» получил повреждение указательного пальца. Изначально следователи организовали доследственную проверку, по результатам которой и возбуждено уголовное дело.