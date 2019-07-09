История в одном из торговых центров в Приморье вылилась в уголовное дело

Posted 9 июля 2019, 03:01
Published 9 июля 2019, 03:01
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В следственном управлении Следственного комитета России корреспонденту агентства пояснили, что, по предварительной информации, случай произошёл ещё на минувших выходных, а именно в воскресенье, 7 июля. Так, в игровой комнате в одном из торговых центров в Уссурийске 2-летний ребёнок на детском аттракционе «Автодром» получил повреждение указательного пальца. Изначально следователи организовали доследственную проверку, по результатам которой и возбуждено уголовное дело.
В ведомстве пояснили, что речь идёт об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, то есть о части 1 статьи 238 УК РФ. Пока расследование уголовного дела продолжается. Назначены судебные экспертизы.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что об инциденте рассказали пользователи соцсетей. По их версии, ребёнок якобы подошёл к игровому автомату, на котором в этот момент катался другой малыш. Из-за этого и произошёл инцидент.