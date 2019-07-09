vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июля 2019, 03:01

Published 9 июля 2019, 03:01

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

История в одном из торговых центров в Приморье вылилась в уголовное дело

История в одном из торговых центров в Приморье вылилась в уголовное дело

9 июля 2019, 03:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту инцидента, который произошёл в одном из торговых центров в Уссурийске. Двухлетний малыш получил повреждение указательного пальца на руке. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В следственном управлении Следственного комитета России корреспонденту агентства пояснили, что, по предварительной информации, случай произошёл ещё на минувших выходных, а именно в воскресенье, 7 июля. Так, в игровой комнате в одном из торговых центров в Уссурийске 2-летний ребёнок на детском аттракционе «Автодром» получил повреждение указательного пальца. Изначально следователи организовали доследственную проверку, по результатам которой и возбуждено уголовное дело.

В ведомстве пояснили, что речь идёт об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, то есть о части 1 статьи 238 УК РФ. Пока расследование уголовного дела продолжается. Назначены судебные экспертизы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что об инциденте рассказали пользователи соцсетей. По их версии, ребёнок якобы подошёл к игровому автомату, на котором в этот момент катался другой малыш. Из-за этого и произошёл инцидент.

Материалы по теме
В одном из торговых центров в Приморье ребёнок лишился пальца
#Новости#Общество#Владивосток#Игровые автоматы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика