Клещи продолжают нападать на приморцев

Сюжет Клещи

Почти пять тысяч приморцев «встретились» с клещами и обратились в медицинские учреждения за помощью. На исследования были отданы более трёх тысяч кровососущих насекомых, в части из которых обнаружили возбудителей инфекций, передающихся клещами. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, приморцы «встретились» с клещами в 30-ти муниципальных образованиях края. В итоге, более трёх тысяч насекомых передали на экспертизу. В 757 клещах нашли возбудителей инфекций, которые как раз и передаются клещами. На сегодняшний день клещевым энцефалитом заболели шесть жителей региона из Артёма, Красноармейского, Кавалеровского, Ольгинского районов, а также из Владивостокского городского округа. Почти 40 человек заболели иксодовым клещевым боррелиозом, а в 23 случаях зафиксирован клещевой риккетсиоз. Представители ведомства не устают напоминают жителям края о том, что в случае, если они заметили клеща, стоит сразу же обратиться в медицинское учреждение за помощью. Они считают, что все территории региона являются опасными в отношении клещевого вирусного энцефалита. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что статистику приводили специалисты и в конце июня текущего года. Тогда от клещей пострадали всего почти 30 человек. На сегодняшний день количество увеличилось вдвое. Материалы по теме Более 30 приморцев слегли после укусов клещей