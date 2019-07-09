vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июля 2019, 08:07

Published 9 июля 2019, 08:07

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Клещи продолжают нападать на приморцев

Клещи продолжают нападать на приморцев

9 июля 2019, 08:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Клещи
Почти пять тысяч приморцев «встретились» с клещами и обратились в медицинские учреждения за помощью. На исследования были отданы более трёх тысяч кровососущих насекомых, в части из которых обнаружили возбудителей инфекций, передающихся клещами. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, приморцы «встретились» с клещами в 30-ти муниципальных образованиях края. В итоге, более трёх тысяч насекомых передали на экспертизу. В 757 клещах нашли возбудителей инфекций, которые как раз и передаются клещами.

На сегодняшний день клещевым энцефалитом заболели шесть жителей региона из Артёма, Красноармейского, Кавалеровского, Ольгинского районов, а также из Владивостокского городского округа. Почти 40 человек заболели иксодовым клещевым боррелиозом, а в 23 случаях зафиксирован клещевой риккетсиоз.

Представители ведомства не устают напоминают жителям края о том, что в случае, если они заметили клеща, стоит сразу же обратиться в медицинское учреждение за помощью. Они считают, что все территории региона являются опасными в отношении клещевого вирусного энцефалита.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что статистику приводили специалисты и в конце июня текущего года. Тогда от клещей пострадали всего почти 30 человек. На сегодняшний день количество увеличилось вдвое.

Материалы по теме
Более 30 приморцев слегли после укусов клещей
#Новости#Общество#Владивосток#Энцефалитный клещ#Клещи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика