Не все пляжи Приморья проходят проверку на безопасность

Posted 9 июля 2019, 02:41
Published 9 июля 2019, 02:41
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
О том, где приморцам рекомендовано совершать водные процедуры, корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Специалисты пояснили, что проверки мест массового отдыха продолжаются. В первую очередь, они проверяют, насколько пляж «готов» к оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, есть ли на территории спасатели. Кроме того, проверяющие обращают внимание на состояние мостков, трапов, детских купален и на то, есть ли на территории маломерные суда, угрожающие жизни и здоровью отдыхающих.
По состоянию на 8 июля текущего года, купаться разрешено только в 9-ти муниципальных образованиях края. В частности, в столице Дальнего Востока приморцы могут отдохнуть на пляже в районе Амурского залива, бухты Лазурная, станций Санаторная и Чайка, мыса Токаревская кошка, Спортивной гавани, а также бухт Емар и Аякс.
В Артёмовском городском округе специалисты рекомендуют отдыхать в районе бухты Муравьиная. Огромное количество мест одобрили специалисты на территории Находкинского городского округа. Так, приморцам уже точно можно отдыхать в районе бухт Попова, Рифовая, Отрада, мыса Де-Ливрона, в районе посёлка Авангард и на озере Ливадийском, в районе бухт Средняя и Стрельбище, а также в районе сёл Анна, посёлка Средний и Ливадия. В Партизанском городском округе купаться можно в районе посёлка Лозовый и села Екатериновка.
Кроме того, одобрены территории в районе посёлка Штыково и бухты Ильмовая в Большом Камне. В ЗАТО Фокино принимать солнечные ванны можно в районе бухты Руднева.
Проверили специалисты территории Ханкайского района края. Там отдыхать рекомендовано в районе села Новокачалинск. В Хасанском районе Приморья представители ведомства проверили районе посёлка городского типа Посьет, села Андреевка и бухты Новгородская. И они также рекомендованы для летнего времяпрепровождения. В Лесозаводске купаться можно в районе села Подгорное.
При этом специалисты указали на то, где купаться точно не стоит. В список пока только вошли территории в районе села Калиновка в Спасском районе Приморья и пляж в районе посёлка Новый в Надеждинском муниципальном образовании края.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что свои рекомендации предоставили специалисты Роспотребнадзора. Они не рекомендовали приморцам купаться в районе станций Седанка и Садгород, а также в районе бухты Муравьиная в Артёме. Последний, кстати, одобрен со стороны МЧС России.
Санитарно-химические показатели завышены в бухте Муравьиная в Артёме, на пляже «Нарва» в Хасанском районе, на Солдатском озере и водохранилище в селе Дубовый ключ в Уссурийском городском округе, на озере Ханка в Спасске-Дальнем, в районе Зелёного пляжа и базы отдыха «Навигатор» в Камень-Рыболове, а также на речке «Уссури» в Лесозаводске.
Полный список мест отдыха в Приморье опубликован на сайте главного управления МЧС России по региону.