Не все пляжи Приморья проходят проверку на безопасность

О том, где приморцам рекомендовано совершать водные процедуры, корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Специалисты пояснили, что проверки мест массового отдыха продолжаются. В первую очередь, они проверяют, насколько пляж «готов» к оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, есть ли на территории спасатели. Кроме того, проверяющие обращают внимание на состояние мостков, трапов, детских купален и на то, есть ли на территории маломерные суда, угрожающие жизни и здоровью отдыхающих.