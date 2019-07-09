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Posted 9 июля 2019, 06:10

Published 9 июля 2019, 06:10

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Водителям на заметку: почти 20 камер видеонаблюдения появятся на улицах Владивостока

9 июля 2019, 06:10
Сюжет
ПДД
Целых 50 миллионов рублей потратят в регионе на установку камер видеонаблюдения во Владивостоке и на территории Артёмовского городского округа. При этом уже известно, на каких именно улицах они появятся, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Так, на главном портале закупок появилась закупка на сумму 50 миллионов рублей. Её разместили представители краевого государственного казённого учреждения «Примгосавтонадзор». Сам аукцион в электронной форме состоится в среду, 17 июля. После того, как подрядчик будет определён, ему необходимо будет заняться поставкой комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также их установкой в столице Дальнего Востока и на территории Артёмовского городского округа.

В техническом задании также указано, где именно до конца 2019 года будет установлены комплексы. Если говорить о Владивостоке, то следить за водителями будут в районе острова Русский, а также в районе улиц Окатовая, Терешковой, Фадеева, Котельникова, Алеутская, Днепровская, Русская, Гоголя, Некрасовская, Адмирала Фокина, Шепеткова и 40 лет ВЛКСМ. В Артёме три камеры установят в районе улиц Фрунзе и Кирова. Кроме того, ещё одна камера появится на участке федеральной трассы Владивосток — Хабаровск.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что о новых комплексах, которые будут установлены в регионе до конца 2019 года, сообщали в пресс-службе администрации Приморского края. А в 2020 году их станет ещё больше.

#Новости#Общество#Владивосток#Нарушения#ПДД
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