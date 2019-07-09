Водителям на заметку: почти 20 камер видеонаблюдения появятся на улицах Владивостока

В техническом задании также указано, где именно до конца 2019 года будет установлены комплексы. Если говорить о Владивостоке, то следить за водителями будут в районе острова Русский, а также в районе улиц Окатовая, Терешковой, Фадеева, Котельникова, Алеутская, Днепровская, Русская, Гоголя, Некрасовская, Адмирала Фокина, Шепеткова и 40 лет ВЛКСМ. В Артёме три камеры установят в районе улиц Фрунзе и Кирова. Кроме того, ещё одна камера появится на участке федеральной трассы Владивосток — Хабаровск.