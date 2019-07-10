ДРСК — одна из лучших социально ориентированных компаний в энергетике

Posted 10 июля 2019, 03:58
Published 10 июля 2019, 03:58
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В финальный день работы Форума в рамках конференции «Роль кадровой и социальной политики компаний в развитии энергетического комплекса России» состоялось награждение лауреатов конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в 2019 года.
Среди 50 российских профильных организаций, их филиалов, зависимых обществ и дочерних компаний награды было удостоено и АО «ДРСК».
По словам начальника управления по работе с персоналом компании Ирины Ермаковой, со своим проектом компания заявлялась в номинацию «Развитие культуры здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни сотрудников АО «ДРСК». Проект охватывает 7 000 человек, при том, что в компании работает всего 7490 сотрудников.
«На первом этапе реализации проекта среди сотрудников был проведен анонимный опрос по оценке состояния своего здоровья. И результаты анкетирования подтвердили простую истину: «Здоровый образ жизни — основа здоровья человека!» Из этого и формировались цели и конкретные мероприятия для коллектива. Представлять проект на конкурс было не сложно, потому что руководство компании всегда особое внимание уделяло и уделяет оздоровлению сотрудников, пропаганде здорового образа жизни, профилактике эмоционального выгорания энергетиков и созданию в коллективе благоприятного микроклимата. Ну, а спорт в ДРСК — это вообще отдельная тема. Спорт здесь любят, посвящают ему значительную часть своей жизни, участвуют в соревнованиях самого различного уровня и побеждают в них, — говорит Ирина Ермакова. — Вообще же социальная политика — понятие очень широкое. Наша задача — организовать для энергетиков пространство и время так, чтобы людям было удобно поддерживать активный образ жизни, следить за своим здоровьем и заниматься спортом».
На РМЭФ было отмечено, что для компаний, удостоившихся звания лучших, социальная политика — не пустой звук. Серьёзный, комплексный подход даёт свои плоды. В таких коллективах нет текучести кадров и показатели эффективности сотрудников поддерживаются на высоком уровне из года в год.