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Posted 10 июля 2019, 03:58

Published 10 июля 2019, 03:58

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

ДРСК — одна из лучших социально ориентированных компаний в энергетике

ДРСК — одна из лучших социально ориентированных компаний в энергетике

10 июля 2019, 03:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Награждение лауреатов состоялось в Санкт-Петербурге в рамках Российского международного энергетического форума РМЭФ — крупнейшее мероприятие в России и странах СНГ, которое ежегодно проводит Минэнерго РФ с целью стимулирования социальной политики организаций, входящих в систему энергетики, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В финальный день работы Форума в рамках конференции «Роль кадровой и социальной политики компаний в развитии энергетического комплекса России» состоялось награждение лауреатов конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в 2019 года.

Среди 50 российских профильных организаций, их филиалов, зависимых обществ и дочерних компаний награды было удостоено и АО «ДРСК».

По словам начальника управления по работе с персоналом компании Ирины Ермаковой, со своим проектом компания заявлялась в номинацию «Развитие культуры здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни сотрудников АО «ДРСК». Проект охватывает 7 000 человек, при том, что в компании работает всего 7490 сотрудников.

«На первом этапе реализации проекта среди сотрудников был проведен анонимный опрос по оценке состояния своего здоровья. И результаты анкетирования подтвердили простую истину: «Здоровый образ жизни — основа здоровья человека!» Из этого и формировались цели и конкретные мероприятия для коллектива. Представлять проект на конкурс было не сложно, потому что руководство компании всегда особое внимание уделяло и уделяет оздоровлению сотрудников, пропаганде здорового образа жизни, профилактике эмоционального выгорания энергетиков и созданию в коллективе благоприятного микроклимата. Ну, а спорт в ДРСК — это вообще отдельная тема. Спорт здесь любят, посвящают ему значительную часть своей жизни, участвуют в соревнованиях самого различного уровня и побеждают в них, — говорит Ирина Ермакова. — Вообще же социальная политика — понятие очень широкое. Наша задача — организовать для энергетиков пространство и время так, чтобы людям было удобно поддерживать активный образ жизни, следить за своим здоровьем и заниматься спортом».

На РМЭФ было отмечено, что для компаний, удостоившихся звания лучших, социальная политика — не пустой звук. Серьёзный, комплексный подход даёт свои плоды. В таких коллективах нет текучести кадров и показатели эффективности сотрудников поддерживаются на высоком уровне из года в год.

#Новости#Общество#Дальний Восток
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