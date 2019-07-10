ДРСК — одна из лучших социально ориентированных компаний в энергетике

«На первом этапе реализации проекта среди сотрудников был проведен анонимный опрос по оценке состояния своего здоровья. И результаты анкетирования подтвердили простую истину: «Здоровый образ жизни — основа здоровья человека!» Из этого и формировались цели и конкретные мероприятия для коллектива. Представлять проект на конкурс было не сложно, потому что руководство компании всегда особое внимание уделяло и уделяет оздоровлению сотрудников, пропаганде здорового образа жизни, профилактике эмоционального выгорания энергетиков и созданию в коллективе благоприятного микроклимата. Ну, а спорт в ДРСК — это вообще отдельная тема. Спорт здесь любят, посвящают ему значительную часть своей жизни, участвуют в соревнованиях самого различного уровня и побеждают в них, — говорит Ирина Ермакова. — Вообще же социальная политика — понятие очень широкое. Наша задача — организовать для энергетиков пространство и время так, чтобы людям было удобно поддерживать активный образ жизни, следить за своим здоровьем и заниматься спортом».