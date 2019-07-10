Подросток выпал из окна квартиры во Владивостоке

Некоторые подробности раскрыли представители департамента здравоохранения региона. Известно, что 12-летний подросток выпал из окна 10-го этажа в районе улицы Нейбута в краевом центре. В это время мальчик находился один в квартире. Приехавшие на место медики пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось. Медицинская помощь потребовалась родственникам погибшего после того, как они узнали о трагедии.