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Posted 10 июля 2019, 04:55

Published 10 июля 2019, 04:55

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Подросток выпал из окна квартиры во Владивостоке

Подросток выпал из окна квартиры во Владивостоке

10 июля 2019, 04:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Эксклюзив
В районе улицы Нейбута во Владивостоке произошла трагедия. 12-летний подросток выпал из окна многоквартирного дома. Врачи пытались его спасти, но мальчик умер. Следователи уже организовали проверку по данному факту, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информацию о произошедшем корреспонденту агентства подтвердили в Следственном комитете России по региону. По факту смерти подростка проводится доследственная проверка для того, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Некоторые подробности раскрыли представители департамента здравоохранения региона. Известно, что 12-летний подросток выпал из окна 10-го этажа в районе улицы Нейбута в краевом центре. В это время мальчик находился один в квартире. Приехавшие на место медики пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось. Медицинская помощь потребовалась родственникам погибшего после того, как они узнали о трагедии.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине апреля текущего года в районе улицы Надибаидзе из окна дома выпала женщина. Следователи также организовали доследственную проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.

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