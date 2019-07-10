Подросток выпал из окна квартиры во Владивостоке

Posted 10 июля 2019, 04:55
Published 10 июля 2019, 04:55
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Информацию о произошедшем корреспонденту агентства подтвердили в Следственном комитете России по региону. По факту смерти подростка проводится доследственная проверка для того, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Некоторые подробности раскрыли представители департамента здравоохранения региона. Известно, что 12-летний подросток выпал из окна 10-го этажа в районе улицы Нейбута в краевом центре. В это время мальчик находился один в квартире. Приехавшие на место медики пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось. Медицинская помощь потребовалась родственникам погибшего после того, как они узнали о трагедии.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине апреля текущего года в районе улицы Надибаидзе из окна дома выпала женщина. Следователи также организовали доследственную проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.