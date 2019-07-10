Сотрудницу железнодорожной станции в Хабаровске подозревают во взятках

Posted 10 июля 2019, 06:48
Published 10 июля 2019, 06:48
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
По данным следствия, женщина получала деньги от бизнесменов, занимающихся перевозками грузов. За взятку сотрудница станции содействовала предпринимателям и организовывала погрузо-разгрузочные работы необходимых вагонов быстрее, чем это происходит обычно.
Также за определённую сумму бизнесмены имели право провозить товары без соответствующих документов.
Позднее следственный комитет выяснил, что дачу взятки осуществлял один бизнесмен. За свои деньги он получал от заместителя начальника станции по грузовой и коммерческой работе подачу и разгрузку его вагонов в первую очередь. А в товарно-сопроводительных документах предприниматель указывал совершенно иные сведения на товар, а не на тот, который в итоге перевозил.
На данный момент следствие продолжает расследование по данному уголовному делу. Собираются доказательства вины сотрудницы станции. Также совсем скоро решится вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемой.