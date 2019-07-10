Сотрудницу железнодорожной станции в Хабаровске подозревают во взятках

Позднее следственный комитет выяснил, что дачу взятки осуществлял один бизнесмен. За свои деньги он получал от заместителя начальника станции по грузовой и коммерческой работе подачу и разгрузку его вагонов в первую очередь. А в товарно-сопроводительных документах предприниматель указывал совершенно иные сведения на товар, а не на тот, который в итоге перевозил.